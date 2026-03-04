Universitetslektor i folkhälsovetenskap
2026-03-04
Institutionen för hälsovetenskaper har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten utbildar och forskar inom en rad ämnen, där fokuset är människan, hälsa och välmående.
Institutionen erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå. Våra grundutbildningsprogram är folkhälsovetenskapliga programmet, idrottsvetenskapligt program, programmet för psykisk hälsa/ohälsa, programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet samt sjuksköterskeutbildning. Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och rehabiliteringsvetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Till arbetsuppgifterna hör kursansvar, undervisning, handledning och examination av studenter främst inom ämnets kurser på grund, avancerad och forskarnivå.
Arbetet omfattar också medverkan i program- och ämnesutveckling samt utveckling av nätbaserade kurser. Vidare innebär arbetet aktivt deltagande vid institutionens utvecklingsarbete, administration samt ämnets forskarmiljö. Kurserna ges primärt som distansutbildning utan fysiska träffar, vilket innebär webbaserad kommunikation på Mittuniversitetets lärplattform Canvas.
På Mittuniversitetet finns möjligheter att kvalificera sig till meriterad och excellent lärare.
I anställningen ingår kompetensutveckling och administration enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer.
Behörighet
Den som ska anställas som universitetslektor ska vara behörig enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447
samt enligt de krav som beskrivs i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/
Behörig för anställningen som universitetslektor i folkhälsovetenskap är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.
Behörigheten avser doktorsexamen i folkhälsovetenskap eller i närliggande ämnen (tex hälsovetenskap).
För behörighet som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng alternativt minst 10 veckors heltidsstudier, om detta saknas ska anställd universitetslektor uppnå detta inom två år från anställningstillfället.
Övriga krav
Den som anställs ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av och förmåga att använda svenska språket eftersom samtliga kurser och utbildningar är på svenska. Vi har för avsikt att utöka vårt internationella samarbete vad gäller utbildning och forskning och därför förutsätts också goda kunskaper i engelska.
Du ska ha dokumenterat god kommunikativ förmåga, styrkt genom vitsord och referenser. Du behöver vara flexibel och kunna anpassa dig till förändrade behov och omständigheter. Vidare förväntas du ha en öppenhet för att arbeta med pedagogisk utveckling samt kurs- och ämnesutveckling, liksom att bidra i det kollegiala arbetet på både ämnes- och fakultetsnivå.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.
Övriga meriter som är relevanta för tjänsten
Erfarenhet av kursansvar, olika pedagogiska arbetsformer och distansundervisning, samt undervisningserfarenhet i kurser på högskolenivå inom folkhälsovetenskapliga ämnesområden är meriterande. Särskilt meriterande är erfarenhet av undervisning inom hälsoekonomi, socialepidemiologi, organisation och ledarskap. Meriterande är också erfarenhet av undervisning inom forskningsmetodik samt handledning av studentuppsatser på grund- och avancerad nivå.
Då ämnet är mycket forskningsaktivt är det även meriterande om sökande bedriver forskning inom något av ämnets tre prioriterade områden: 1. Barn och ungas hälsa, 2. Arbetsliv och hälsa, samt 3. Global hälsa.
Det är även meriterande med erfarenhet av praktiskt folkhälsoarbete samt av att ansöka om och erhålla forskningsmedel.
Handläggning
Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med https://www.miun.se/medarbetare/styrdokument/ny-styrning-planering-och-uppfoljning/Personal/Anstalla-personal/?item=311447
Samtliga meriter som åberopas ska vara bifogas ansökan samt vara vidimerade. Åberopade publikationer ska bifogas ansökan. Åberopade meriter och publikationer som inte är bifogade och vidimerade kommer inte att beaktas.
Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2027-01-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Sundsvall eller Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av ämnesföreträdare Katja Gillander Gådin, katja.gillandergadin@miun.se
alt. tfn 010 - 142 85 41 eller proprefekt Marko Laaksonen, marko.laaksonen@miun.se
. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk verksamhet, inkl. en beskrivning av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet som är av betydelse för anställningen, intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, referenser, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas.
Se övriga instruktioner till sökande i https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/huv/Namnd-och-rad/Anstallningsrad/handlaggningsordningar/.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-04-01. Ersättning
