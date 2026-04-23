Universitetsadjunkt i omvårdnad
2026-04-23
Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.
Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?
Högskolan Väst söker universitetsadjunkt iomvårdnad
Inden institutionen för hälsovetenskap genomförs utbildning och forskning huvudsakligen inom områden som hälsa, omvårdnad och vårdvetenskap. Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande. Den aktuella anställningen anknyter till delar av vårdvetenskapen som är relevanta för sjuksköterskans område.
Vi erbjuder ett varierande arbete med undervisning framförallt på campus men undervisning på distans kan även förekomma. Du får möjlighet att arbeta med planering och undervisning, främst inom våra program, men även inom fristående kurser och uppdragsutbildningar. Även handledning av examensarbeten inom sjuksköterskeprogrammet ingår. Samverkan med vårdverksamheter i det omgivande samhället är en viktig del av arbetet. Har du specialistsjuksköterskeutbildning inom någon av de inriktningarna vi ger, kan det bli aktuellt med undervisning inom aktuellt specialistsjuksköterskeprogram.
Som universitetsadjunkt ingår du i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Arbetet sker i en föränderlig och kreativ miljö där du aktivt deltar i utveckling av utbildning och undervisning samt bidrar till hur forskning och utbildning integreras. För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av ämnet deltar du i den dagliga arbetsgemenskapen vid institutionen när arbetsuppgifterna inte är förlagda till annan plats. Du följer utvecklingen inom ämnet och den övriga samhällsutveckling som har betydelse för lärarens arbete.
Behörighetskrav för anställning som universitetsadjunkt:
Visad pedagogisk skicklighet. Sökande som saknar pedagogiska meriter från
en akademisk miljö ska ha kompetens likvärdig med högskolans
behörighetskrav, dock kan den ha uppnåtts på annat sätt än inom den
akademiska miljön.
Genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst tio veckor eller
motsvarande kompetens. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan
anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför
utbildningen under anställningens två första år.
Avlagd examen på avancerad nivå inom omvårdnad/vårdvetenskap alternativt specialistsjuksköterskeexamen eller motsvarande.
I vissa fall kan yrkesskicklighet vara behörighetsgivande i stället för examen på avancerad
nivå. För att detta ska vara aktuellt ska det röra sig om yrkesskicklighet som
bedöms motsvara en examen på avancerad nivå och har relevans för de
arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För denna anställning krävs dessutom:
Dokumenterad god samarbetsförmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska i så väl tal som skrift.
Stor vikt kommer att läggas vid:
Klinisk erfarenhet som sjuksköterska.
Erfarenhet av undervisning och/eller handledning på högskolenivå inom sjuksköterskeutbildning eller specialistsjuksköterskeutbildning.
Personliga egenskaper som god förmåga till självständigt arbete och planering av egna arbetet, lyhördhet, initiativförmåga och engagemang i verksamheten.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av att handleda sjuksköterske-/specialistsjuksköterskestudenter
Specialistsjuksköterskeexamen inom folkhälsa/avancerad vård i hemmet
Erfarenhet av forskning och vetenskaplig produktion
Bedömningsgrunder:
Vid bedömning kommer yrkesskicklighet och pedagogisk skicklighet att viktas lika och sättas i första hand, och administrativ skicklighet, ledningsskicklighet, samverksansskicklighet och vetenskaplig skicklighet viktas lika och sättas i andra hand.
Vid bedömningen av skicklighet beaktas anställningens ämnesområde, ämnesbeskrivning och arbetsuppgifter. Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, arbetsprov, intervjuer och referenstagning.
Ansökan görs digitalt via vårt rekryteringsverktyg. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag. De underlag som inte kan skickas digitalt, exempelvis böcker och publikationer, ska märkas med referensnummer R 2026/72 och skickas i ett exemplar. För information kring utformning av ansökan, se Anvisning för utformning av ansökan som du hittar här Högskolan Väst - Arbeta hos oss (hv.se).
Ansökan ställs till:
Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sista ansökningsdag är 2026-05-17
If you want to learn more about the Swedish Academia please visit:https://sverigesungaakademi.se/en/publications/a-beginners-guide-to-swedish-academia/
