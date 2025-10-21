Unionen söker studerande Medlemsrådgivare!
Är du student och på jakt efter det perfekta extrajobbet? Som Medlemsrådgivare är din främsta arbetsuppgift att erbjuda förstklassig service till Unionens medlemmar. Välkommen in med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker flera Medlemsrådgivare till Unionen. Du kommer tillhöra en studentpool och er främsta arbetsuppgift kommer vara att hjälpa förbundets medlemmar och förtroendevalda i frågor rörande Unionens medlemskap. Du kommer arbeta cirka 10h/vecka under terminerna, fördelat på två halvdagar eller en heldag, och mer heltid under vissa perioder såsom sommar och jul. Det kan även förekomma helger.
I tjänsten erbjuds du en gedigen introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling. Såhär beskriver en av kollegorna hur det är att jobba på Unionen: "Förutom att jag har världens bästa kollegor får jag på Unionen möjligheter till personlig utveckling, förändring och meningsfullt arbete".
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-21Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du bland annat att...
• Agera rådgivare till Unionens medlemmar via telefon och mail.
• Informera om Unionens medlemskap, dess innehåll samt värva nya medlemmar.
• Stötta medlemmar genom att arbeta löpande med medlemsadministration.
Hos Unionen erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter och möjligheten att växa in i och tillsammans med en stor organisation. Unionen ser detta som en möjlighet att identifiera framtida medarbetare som på sikt kan utvecklas inom deras verksamhet.
VI SÖKER DIG SOM
• Är student på eftergymnasial nivå med minst 1 år kvar av din utbildning, gärna 1.5 år eller mer. Vi söker dig som studerar inom HR, juridik, arbetsrätt, statsvetenskap, sociologi eller liknande.
• Har goda kunskaper i det svenska och engelska språket såväl i tal som i skrift, då båda dessa språk förekommer i arbetet.
• Har minst sex månaders erfarenhet från en servicerelaterad roll. Det är meriterande om du har tidigare telefonvana.
• Är tillgänglig för start 24/11 sam tillgänglig under julen.
Som person är du trygg i dig själv och klarar av att hantera situationer där du behöver ta viktiga beslut i stunden. Du är neutral i din kommunikation och förstår vikten av att skapa förtroende. Rollen kräver även att du är bra på att lyssna, samt att du är glad och positiv. Du motiveras av att arbeta mot konkreta mål och resultat.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
