Ungdomssekreterare - vikariat Aröd HVB
2026-02-03
Om jobbet
Vill du göra skillnad för våra unga vuxna?
Aröds HVB erbjuder boende och stöd för unga vuxna i åldern 18-20 år som befinner sig i akut bostadslöshet.
Vi har 12 lägenheter där våra boende kan vara i aktivt missbruk och/eller ha psykisk ohälsa. Vår målsättning är att stödja och motivera dessa unga individer mot ett självständigt liv genom daglig kontakt och nära samarbete.
Dina arbetsuppgifter består av att tillsammans med den boende och socialsekreteraren upprätta genomförandeplaner med mål och aktiviteter som ska främja deras möjligheter mot ökad självständighet. Utöver det arbetar vi med att kartlägga individens resurser och behov för att kunna motivera och stödja vägen till ett självständigt boende och liv. Din förmåga att vara lyhörd, nyfiken och motiverande blir därför en mycket värdefull tillgång i det dagliga arbetet. Vi arbetar individualiserat vilket innebär att vi ser det unika i varje individ och skapar möjligheter och ger stöd utifrån varje enskilds behov. Vi jobbar tätt med den placerande socialsekreteraren och i arbetet ingår också samarbete med andra myndigheter och professionella nätverk. Allt arbete dokumenteras noggrant i vårt digitala system Treserva.
Vi arbetar i en teamorienterad miljö där vi har ett delat kontaktmannaskap. Tillsammans med kollegor planerar och genomför vi insatser som är anpassade efter individens behov och socialtjänstens uppdrag. Våra metoder inkluderar Motiverande Intervju (MI), lågaffektivt bemötande (LAB), Återfallspreventiva samtal och Traumamedveten omsorg (TMO). Hos oss är ingen dag den andra lik och vi är alltid förberedda på oförutsägbara situationer och trivs med att snabbt kunna ställa om beroende på situation. Tillsammans hjälps vi också åt och utför praktiska arbetsuppgifter så som städning av våra egna utrymmen, samt hjälper våra boende med deras egna hushåll vid behov.
Du blir en del av en kompetent arbetsgrupp med ungdomssekreterare, jour- och nattpersonal, föreståndare och enhetschef. Arbetstiden är främst förlagd till dagtid, men du arbetar även vissa kvällar, samt var tredje helg. Våra lokaler på Lambergsgatan 4 är lättillgängliga med kollektivtrafik och vi har arbetsledning tillgänglig dygnet runt.
Vi behöver nu stärka upp vårt team med en vikarierande kollega under en föräldraledighet. Vi kommer att intervjua löpande under annonseringstiden. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-03Kvalifikationer
Du är utbildad socionom eller har annan minst 3-årig högskole- eller universitetsexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För att axla rollen krävs att du har tidigare arbetslivserfarenhet av socialt arbete. B-Körkort är ett krav. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av socialt arbete gentemot unga eller personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Det ses också som meriterande om du har utbildning i MI, lågaffektivt bemötande, återfallspreventiva samtal, samt traumamedveten omsorg.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Ansök då inte via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Hannah Pilhton hannah.pilhton@socialsydvast.goteborg.se 031-3679575 Jobbnummer
