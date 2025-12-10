Ungdomsledare / Aktivitetsledare - Extrajobb
Hirely AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Sollentuna Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Sollentuna
2025-12-10
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Brinner du för att stötta och inspirera unga? Nu söker vi en engagerad ungdomsledare på deltid till vår kund i Stockholm! En perfekt tjänst för dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning men vill göra skillnad i samhället.
Om rollen
Som ungdomsledare får du vara en viktig förebild för ungdomar i området. Du arbetar på fritidsgård eller i liknande verksamhet där du skapar trygga miljöer och engagerande aktiviteter. Tillsammans med kollegor bidrar du till en meningsfull fritid för unga i åldern 12-18 år.
Arbetsuppgifter
Leda aktiviteter och skapa social gemenskap
Finna på roliga och utvecklande sysselsättningar för ungdomar
Bygga relationer och vara en trygg vuxen
Hantera enklare administration samt rapportering
Följa verksamhetens riktlinjer och säkerhetsrutiner
Vi söker dig som
Är lyhörd, social och bra på att möta människor
Har ett intresse för att arbeta med ungdomars utveckling
Har god kommunikation på svenska
Är trygg i dig själv och kan agera förebild
Har en annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier eller deltidsarbete) - Ett krav för denna tjänst
Meriterande
Erfarenhet från arbete med ungdomar (ideellt eller professionellt)
Kunskap i idrott, kultur, musik eller annan fritidsverksamhet
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande extrajobb
Varierade arbetsuppgifter och härliga kollegor
Fortbildning och praktisk erfarenhet inom socialt arbete
Placering & Anställning
Ort: Stockholm
Omfattning: Deltid / extrajobb, kvällar och vissa helger
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/ Jobbnummer
9636668