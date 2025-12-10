Ungdomsledare / Aktivitetsledare - Extrajobb

Hirely AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Sollentuna
2025-12-10


Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige

Brinner du för att stötta och inspirera unga? Nu söker vi en engagerad ungdomsledare på deltid till vår kund i Stockholm! En perfekt tjänst för dig som studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning men vill göra skillnad i samhället.

Om rollen

Som ungdomsledare får du vara en viktig förebild för ungdomar i området. Du arbetar på fritidsgård eller i liknande verksamhet där du skapar trygga miljöer och engagerande aktiviteter. Tillsammans med kollegor bidrar du till en meningsfull fritid för unga i åldern 12-18 år.

Arbetsuppgifter

Leda aktiviteter och skapa social gemenskap

Finna på roliga och utvecklande sysselsättningar för ungdomar

Bygga relationer och vara en trygg vuxen

Hantera enklare administration samt rapportering

Följa verksamhetens riktlinjer och säkerhetsrutiner

Vi söker dig som

Är lyhörd, social och bra på att möta människor

Har ett intresse för att arbeta med ungdomars utveckling

Har god kommunikation på svenska

Är trygg i dig själv och kan agera förebild

Har en annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier eller deltidsarbete) - Ett krav för denna tjänst

Meriterande

Erfarenhet från arbete med ungdomar (ideellt eller professionellt)

Kunskap i idrott, kultur, musik eller annan fritidsverksamhet

Vi erbjuder

Ett meningsfullt och utvecklande extrajobb

Varierade arbetsuppgifter och härliga kollegor

Fortbildning och praktisk erfarenhet inom socialt arbete

Placering & Anställning

Ort: Stockholm

Omfattning: Deltid / extrajobb, kvällar och vissa helger

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Jobbnummer
9636668

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: