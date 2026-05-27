Medborgarskolan i Skövde söker kursledare i dans
Studieförbundet Medborgarskolan / Pedagogjobb / Skövde Visa alla pedagogjobb i Skövde
2026-05-27
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studieförbundet Medborgarskolan i Skövde
, Skara
, Falköping
, Mariestad
, Lidköping
eller i hela Sverige
Medborgarskolan finns över hela landet och våra kurser och kulturaktiviteter engagerar varje år närmare en miljon deltagare. Vår verksamhet är öppen för alla. Vår ambition är att stimulera till kunskapssökande, eget skapande och samhällsengagemang. Vi förenar trivsamma lärandeformer med höga krav på kvalitet och kompetens.Medborgarskolan Region Väst, med regionkontor i Göteborg, omfattar Västra Götaland och Halland och har över 45 verksamhetslokaler runtom i regionen. Vi är en ideell förening som förutom traditionell folkbildning även bedriver skolverksamhet, företagsutbildningar samt verksamhet inom arbetsmarknadsområdet. Medborgarskolan Region Väst omsätter ca 185 mkr och har ca 200 anställda.
Medborgarskolan i Skövde söker kursledare i dans
Hos Medborgarskolan i Skövde får du chansen att kombinera din passion för dans med ett meningsfullt jobb där du gör skillnad för andra. Vi söker nu en engagerad kursledare i dans som vill inspirera deltagare i alla åldrar att utvecklas, ha roligt och våga prova nytt. Här får du frihet att sätta din egen prägel på undervisningen.
Om Medborgarskolan
Medborgarskolan är en idéburen och icke vinstdrivande organisation med en tydlig humanistisk värdegrund. Vi finns till för att skapa folkbildning, kreativt lärande och personlig utveckling. Hos oss står jämlikhet, öppenhet och tillgänglighet i fokus, och vi vill att fler ska få chansen att upptäcka glädjen i dans och rörelse.
Vi tror på livslångt lärande, demokratisk delaktighet och ett inkluderande samhälle där alla får vara med. Vår kultur präglas av samarbete, delning av idéer och nyfikenhet på nya arbetssätt. Du får kollegor som gärna bollar koreografier, pedagogiska upplägg och smarta tips för att skapa riktigt bra kurser.
Vad du kommer att göra
Som kursledare i dans leder du danskurser för grupper i Skövde, dagtid, kvällstid och helger beroende på efterfrågan. Du planerar och genomför lektioner där deltagarna får utvecklas steg för steg, i en trygg och peppande miljö. Rollen passar dig som gillar att stå framför grupp, skapa energi i rummet och se andra växa.
Planera, strukturera och genomföra danslektioner utifrån nivå och målgrupp
Skapa koreografier eller dansövningar som passar gruppens nivå och intressen
Coacha och motivera deltagare så att alla känner sig sedda och inkluderade
Bidra till god stämning och en trygg, välkomnande lärmiljö
Ha dialog med Medborgarskolans personal kring schema, lokal och kursupplägg
Delta i relevanta träffar, introduktioner eller kompetensutvecklingsinsatser
Vem vi söker
Vi söker dig som bor i Skövde eller närområdet. Du älskar dans och vill dela den glädjen med andra. Dokumenterad utbildning är meriterande. Du behöver inte vara världsartist, men du ska känna dig trygg med att leda en grupp och kunna förklara rörelser på ett enkelt och tydligt sätt. Det viktigaste är ditt engagemang, din pedagogiska förmåga och att du vill få människor att känna sig välkomna - oavsett bakgrund eller nivå.
Erfarenhet av dans inom minst en stil, till exempel barndans, street, hiphop, jazz, modern, show, balett, lindedance eller liknande.
Erfarenhet av att leda grupper inom dans, träning, fritidsverksamhet eller liknande under minst 1 år
Förmåga att planera och genomföra ett lektionstillfälle från start till mål
God förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt
Intresse för pedagogik, folkbildning och att skapa inkluderande grupper
Positiv inställning, ansvarskänsla och ett flexibelt sätt att möta olika deltagare
Varför du vill jobba här
Hos Medborgarskolan får du mer än bara ett extrajobb - du blir del av en kreativ och hjärtlig miljö där din idékraft och personlighet verkligen betyder något. Vi uppmuntrar eget initiativ, testar gärna nya upplägg och ser misstag som en del av lärandet, inte som ett misslyckande. Här är det helt okej att komma med både idéer och förbättringsförslag.
Du får arbeta i en organisation där balans och välmående värderas högt, och där kollegialt lärande och utveckling är vardag. Vi erbjuder hybridarbete där det passar, flextid och sommartid i relevanta roller, friskvårdsbidrag och hälsofrämjande aktiviteter, ersättning för patientavgifter upp till högkostnadsskyddet, personalrabatter på kurser, möjlighet till kostnadsfri utbildning, goda möjligheter till personlig och professionell utveckling samt anställning enligt kollektivavtal med lön efter överenskommelse.
Praktisk information
Om uppdraget
Anställningsform: Objektanställning med timarvode. Period: ca 8-10 veckor, med möjlighet till fortsättning. Tjänstens omfattning beror på antal kurser och grupper, och kan passa bra vid sidan av studier, annan deltidstjänst eller frilansuppdrag. Arbetstiderna ligger främst på eftermiddagar och kvällar, helger men även dagtid beroende på målgrupp för din dans. Verksamheten bedrivs i Skövde i våra i lokaler på petter Heléns gata 12 som är anpassade för dans och rörelse.
Hur du ansöker
Skicka in din ansökan via Medborgarskolans digitala ansökningsformulär i vårt rekryteringssystem ReachMee. Bifoga ditt CV och ett kort personligt brev där du berättar om din danserfarenhet, vilken typ av kurser du helst vill leda och varför du vill arbeta hos Medborgarskolan i Skövde. Vid en eventuell anställning önskar vi referenser samt begära utdrag ur belastningsregistret för dansgrupper med deltagare som är under 18 år.
Varmt välkommen med din ansökan - kanske är just du vår nya dansledare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Studieförbundet Medborgarskolan
, https://www.medborgarskolan.se/
541 30 SKÖVDE Arbetsplats
Medborgarskolan Jobbnummer
9931999