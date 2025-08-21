Ungdomshandledare på höstlovet 2025
2025-08-21
Om arbetsplatsen
Framtidens välfärd är vår stora utmaning. För att klara den har vi på arbetsmarknadsförvaltningen ett mycket viktigt uppdrag: Vi ska göra det möjligt för invånare med ekonomiskt bistånd att bli självförsörjande så snabbt som möjligt, men även bidra till att arbetsgivare hittar rätt kompetens.
Vi möter utmaningen med ett brett utbud av vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser - och provar nya sätt att arbeta tillsammans med näringslivet, andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället. För att lyckas måste vi våga, testa nytt och hitta smarta lösningar.
För att förbereda stadens ungdomar inför arbetslivet erbjuder vi dem en skollovspraktik. Skollovspraktik innebär att ungdomar som är mellan 13-15 år arbetar med enklare uppgifter i olika stadsdelar, till exempel plocka skräp och rensa i rabatter. Ungdomarna kommer även att få kunskap om arbetsmarknaden. Syftet är att i tidig ålder öka kunskapen om arbete samt att ungdomar lär sig att ta hand om sitt bostadsområde.
Det är en populär insats och många ungdomar söker varje år. Ungdomarna arbetar både i sitt eget bostadsområde och i andra delar av staden för att få möjlighet till mer möten och större rörlighet i staden.
Vi söker nu dig som vill handleda ungdomar i skollovspraktik under höstlovet vecka 44. Du behöver också delta i en introduktion till arbetet onsdag - fredag i vecka 43.
Du kommer att vara handledare för ungdomar som är 13-15 år i olika stadsdelar i Helsingborg. Du ska handleda dem i arbetet och vara ett stöd till ungdomarna, jobba tillsammans med dem i det praktiska arbetet och vara en bra förebild. Vi vill även att du förmedlar information och skapar diskussioner kring ämnet arbetsmarknad. Arbetet utförs utomhus. Kvalifikationer
Vi vill att du:
• har fyllt 18 år
• tycker att det är roligt och utvecklande att arbeta med ungdomar
• är social, engagerad och ansvarstagande
• har ett bra bemötande
• både kan arbeta självständigt och samarbeta bra med andra
• är förändringsbenägen och flexibel
Det är en stor fördel om du tidigare har arbetat med ungdomar eller har varit ledare för barn/ungdomar t ex i en föreningsverksamhet.
En förutsättning för anställning är att du har en aktuell utbildning i hjärt-och lungräddning, HLR. Saknar du det kommer du att erbjudas ett utbildningstillfälle i anslutning till anställningen.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet. Om du blir erbjuden en anställning ska du uppvisa ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Deltid
Varaktighet: 2025-10-22 - 2025-10-31
Antal tjänster: 25
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
