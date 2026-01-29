Ungdomsbehandlare till öppenvård i Norrbotten
Humanas Öppenvård i Norrbotten söker ungdomsbehandlare
Vill du arbeta med att skapa positiva förändringar i människors liv och vara en del av en engagerad och växande verksamhet? Vi söker nu en ungdomsbehandlare med terapeutiskt fokus till vår öppenvård i Norrbotten. Kontoret ligger i Luleå.
Som ungdomsbehandlare hos oss får du möjlighet att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer i behandlande syfte. Du kommer att vara en viktig del av vårt team och hjälpa till att stärka och utveckla vår verksamhet i Norrbotten, där vi bedriver modern, evidensbaserad öppenvård.Publiceringsdatum2026-01-29Om företaget
Humana är en av Sveriges ledande aktörer inom kvalificerad öppenvård och erbjuder flexibla insatser för både barn och vuxna. Vi genomför våra insatser framförallt i klientens hem eller på vårt kontor. Vår verksamhet värdesätter kontinuerlig metodutveckling, och vi erbjuder bland annat utbildning och handledning i metoden IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling). Vår öppenvårdsverksamhet samarbetar också med Humanas familjehem, HVB och Stödboenden. Humana bedriver och har utbildningsrätt på metoderna Connect och TFCO (Treatment Foster Care Oregon). Läs mer om vår verksamhet på https://www.humana.se/individ-och-familj/oppenvard.
Vi är ett eftertraktat komplement till kommunernas egna resurser och erbjuder kvalificerade insatser som är skräddarsydda efter klientens behov. Våra metoder är forskningsbaserade och utvärderade, och vi strävar alltid efter att hålla högsta standard i vårt arbete.Om tjänsten
Vår öppenvård i Norr växer, och vi söker nu en behandlare till vårt team i Luleå. I den här rollen kommer du att arbeta med barn och ungdomar samt deras familjer och vara med och etablera Luleåenhetens öppenvård. Enhetens insatser består bland annat av IHF, Omsorgsbedömning, A-CRA, B-12, ERASOR, Connect och Marte Meo och du kommer att få relevant utbildning för att kunna arbeta enligt våra metoder.
Arbetet innebär både digitala möten, möten på kontoren i Luleå och Umeå och resor inom vårt upptagningsområde, vilket ställer krav på flexibilitet och planering. En stor del av arbetet utförs i klienternas hem, vilket skapar möjlighet att göra en verklig skillnad i deras liv. Du kommer att arbeta i ett engagerat och kompetent team, där vi har roligt på jobbet och ständigt utvecklas tillsammans.
Vi söker dig som vill:
Arbeta systematiskt med barn och ungdomar samt deras familjer för att skapa hållbara förändringar.
Använda evidensbaserade metoder, evidensbaserad praktik och standardiserade verktyg för skattningar och dokumentation.
Arbeta tätt i ett team där varje medarbetares insats fyller en viktig funktion för ett gynnsamt förändringsarbete.
Arbeta med komplexa ärenden och bidra till att utveckla och höja kvaliteten på socialt arbete.
Arbeta i ett öppet arbetsklimat där våra värdegrundsord glädje, engagemang och ansvar lever varje dag.
Vem är du?
Vi tror att du trivs i rollen om du har lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer och har ett genuint engagemang för att hjälpa andra. Du är nyfiken, systemiskt orienterad och har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du är bra på att uttrycka dig skriftligt och gillar att arbeta med utmanande ärenden där du tillsammans med ditt team hittar lösningar och strategier.
Arbetet innebär visst kvälls- och helgarbete, och en del av arbetet sker på annan ort vilket medför resor och ibland övernattningar. I tjänsten ingår telefonberedskap cirka var sjunde vecka, där du vid behov ger stöd och vägledning till familjer per telefon. Flexibilitet och god tillgänglighet är därför viktiga egenskaper för att lyckas, och trivas, i rollen.
Kvalifikationskrav:
Socionom eller annan utbildning som bedöms som likvärdig.
Erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete.
Meriterande:
Utbildning i IHF, TFCO, MST, FFT, A-CRA, HAP eller liknande.
Steg 1, Grundläggande psykoterapiutbildning.
Kunskap om trauma.
Har erfarenhet från en liknande roll.
Erfarenhet av utrednings- och bedömningsarbete.
Vi erbjuder:
En utvecklande karriärmöjlighet med stor påverkan på ditt eget arbete och möjlighet att växa inom företaget.
Interna och externa utbildningar samt handledning.
En arbetsmiljö där glädje, ansvar och engagemang är centrala värderingar.
Förmåner som friskvårdsbidrag, förtroendearbetstid och möjlighet till förmånsbil.Arbetstider och omfattning
Tillsvidareanställning, heltid.
6 månaders provanställning tillämpas.
Vad händer nu?
För anställning hos oss krävs utdrag ur belastnings- och misstankeregistret.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Kontaktuppgifter:
Carina Söderström, Enhetschef
carina.soderstrom@humana
070-2057397
