Undersköterskor vikariat Demenscentrum Villa Videbeck plan 2.

Om jobbet
Är du undersköterska och intresserad av att varje dag skapa meningsfullhet för personer som har en demenssjukdom? Då kan ett arbete hos oss vara rätt för dig!
Som undersköterska hos oss får du ett spännande och utvecklande arbete.
Nu söker vi två undersköterskor till vikariat inom Villa Videbeck plan 2.
Villa Videbeck plan 2 är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom. Här finns 4 flyglar med nio lägenheter. Vi arbetar utifrån varje individs specifika behov och ser till att den enskildes egna styrkor tillvaratas. Nu söker vi dig som vill arbeta tillsammans med oss och som delar vår värdegrund och har ett stort intresse för omvårdnad vid demens. Publiceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du till en god vård och omsorg för brukarna i deras hem. Du kommer att arbeta med omvårdnad som är anpassad efter individens behov. Det kan bland annat handla om sociala och fysiska aktiviteter, både enskilt och i grupp. I arbetet hjälper du brukaren med hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.
Kontaktmannaskap är en del i ditt arbete och det innebär att du har ett särskilt ansvar för en eller flera individer. Du är med och skapar goda relationer till kollegor, brukare och anhöriga. I ditt arbete ingår även löpande dokumentation och ansvar för att upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner.
Vem är du
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter med brukarens bästa i fokus och som är mån om att slutföra det arbete du påbörjat. Som person har du förmåga att ta initiativ och skapa tillitsfulla relationer som bygger på omtanke och empati. Du arbetar självständigt och har en god samarbetsförmåga då du deltar aktivt i teamarbetet.Kvalifikationer
- Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.
- Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.
- Grundläggande digital kompetens.
Meriterande:
- Vård- och omsorgscollegediplom.
- Erfarenhet av liknande arbete och/eller utbildning inom demens.
- Erfarenhet av dokumentation.Övrig information
Vi söker två undersköterskor till vikariat på 100%. Tillträde enligt överenskommelse och till och med 261031.
Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, helg.
Din anställning blir inom Sektor social välfärd Lidköpings kommun vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på andra enheter än Villa Videbeck.
Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden.
Välkommen med din ansökan!
