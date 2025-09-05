Undersköterskor till vårt hemtjänst team - Söderfors
2025-09-05
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
, Gävle
, Uppsala
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som undersköterska till hemtjänsten spelar du en nyckelroll i att ge omsorg och stöd till våra brukare i deras egen bostad. Tack vare ditt arbete kan brukaren behålla sina levnadsvanor och upprätthålla en hög livskvalitet i sin hemmiljö. I din roll strävar du efter att skapa en meningsfull vardag för varje individ, anpassad efter deras unika behov. Detta kan innefatta personlig omvårdnad, hjälp vid måltider, städning, handling och medicinering enligt delegering från ansvarig sjuksköterska.
En viktig del av tjänsten är också att vara fast omsorgskontakt, där brukarens inflytande och delaktighet står i centrum utifrån beviljad insats. Du ansvarar för att upprätta genomförandeplaner för de brukare du har fast omsorgskontakt för, samt säkerställer att omsorgsinsatserna genomförs och kontinuerligt utvärderas. Dokumentation via digitala verktyg ingår också i det dagliga arbetet.
Du blir en del av ett sammansvetsat team där vi samarbetar nära, både med kollegor och med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och enhetschefenKvalifikationer
Yrkesbevis som undersköterska
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande /senaste arbetsgivaren gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Språk
Goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
God datorkunskap/datavana
B-körkort
Innehar B-körkort samt körvana
Cykelkunnig
Belastningsregister
Du ska kunna uppvisa ett giltigt belastningsregister från Polisen gällande arbete inom annan verksamhet än skola eller förskola
ÖVRIGT
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276282". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Kontakt
Enhetschef
Betty Lindroth betty.lindroth@tierp.se 0293-218695 Jobbnummer
9493323