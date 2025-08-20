Undersköterskor till Vallastadens vårdboende
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.
Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Nu söker vi på Vallastadens vårdboende nya kollegor som vill bli en del av vårt härliga gäng. Tjänsterna är förlagda till dag, kväll och helg där tjänstgöringsgraden är på 100%.
Hos oss får du arbeta med att tillgodose kundernas individuella behov. Tillsammans med dina kollegor är du en viktig pusselbit i att skapa en meningsfull vardag för våra kunder. I tjänsten som undersköterska ingår även omvårdnadsuppgifter vilket innefattar exempelvis hjälp vid förflyttningar, personlig hygien, hushållssysslor samt medicinska insatser.
Vi arbetar utifrån IBIC (individens behov i centrum) och med individens bästa i fokus. Vårt arbete vilar på nationella värderingar och ett salutogent förhållningssätt, där vi främjar hälsa och lyfter fram individens egna förmågor.
I tjänsten kommer du få möjlighet till utveckling i din roll då du kommer att bli tilldelad ett kontaktmannaskap för ett antal kunder. Detta innebär att du deltar vid välkomstsamtal där du tillsammans med kunden planerar stödinsatser. Du ansvarar för kundens genomförandeplan och dokumenterar i systemet Treserva. I rollen ingår det även att ha en nära kontakt med anhöriga och andra samverkansparter.
Din arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen bedriver äldreomsorg i kommunal regi i Linköping. Här finns det cirka 1200 tillsvidareanställda medarbetare och ett stort antal vikarier. Linköpings kommun har lång och väletablerad erfarenhet av vård och omsorg för våra äldre invånare.
Vallastadens vårdboende är beläget i den nya stadsdelen Vallastaden och ligger på Lärdomsgatan. Det är ett boende för personer med demenssjukdom. I huset finns totalt 60 lägenheter fördelat på tre våningar. Det finns också ett SPA och ett ljusterapirum. Våra gäster har tillgång till en fin utemiljö med bland annat ett orangeri som kan användas året om. På vår innergård finns en trevlig skogsmiljö med en promenadslinga där man kan passa på att balansträna på de olika stationerna som finns runt om promenadslingan.
Ta nu chansen att bli en del av detta härliga team!
Du som söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har tidigare erfarenhet av arbete eller praktik inom stöd, vård och omsorg. Har du tidigare erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom ser vi det som positivt. Det är också meriterande om du har kunskap om salutogent förhållningssätt, lågaffektivt bemötande samt erfarenhet av arbetssättet IBIC.
Arbetet inom äldreomsorgen innefattar mycket kundkontakter och dokumentation, vilket innebär att vi har ett krav på att du kan kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. Du har förmåga att använda digitala verktyg i ditt arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av att dokumentera i journalsystem.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter och driver ditt arbete framåt. Du arbetar även bra tillsammans med andra människor och lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är också viktigt att du har en empatisk förmåga som innebär att du kan sätta dig in i andras perspektiv och situation.
I denna rekrytering kan språktester komma att användas, varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 4
Ref. nr: 15637
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare.
