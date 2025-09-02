Undersköterskor till Trumpetaregatan 2
2025-09-02
Drivs du av att skapa förutsättningar för en meningsfull tillvaro? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Trumpetaregatan 2 är ett särskilt boende beläget i Hageby i södra delen av Norrköping. Boendet har 52 lägenheter fördelat på 5 avdelningar, varav 3 har inriktning demens/psykiatr. Vi är även ett boende med finsk profilering.
Vi arbetar utifrån den enskildes önskemål och behov med kvalitet i fokus. Du blir en del i ett team tillsammans med legitimerad personal där du bidrar med din kunskap och erfarenhet. Genom de olika professionernas kompetenser arbetar vi för att tillgodose den enskildes behov av stöd, omsorg och service.
Vi söker nu ytterligare medarbetare som vill bidra med kunskap och erfarenhet och ge våra brukare en meningsfull vardag. Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag ingår att skapa förutsättningar för att den enskilda ska uppleva en meningsfull tillvaro. Du ger stöd och omsorg av god kvalité och du förtydligar, vid behov, kommunikationen så att den enskildes talan och egna vilja hamnar i fokus.
Du utför hälso- och sjukvårdsuppgifter utifrån instruktion av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du arbetar med att ge omvårdnad, service och skapa goda kontakter med brukare och anhöriga. I arbetet ingår även kontaktmannaskap och dokumentation.
Arbetstiden är förlagd på dagtid/kvällar och två helger av fyra.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av demensvård och har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en positiv inställning till arbetet.
Utifrån att du arbetar med dokumentation ser vi att du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Då vi är ett finskprofilerat boende så är det meriterande om du behärskar det finska språket.
Som person har du förmåga att samarbeta med andra och tillsammans arbeta för att sätta den enskilda brukaren i fokus. Du har förmåga att samverka och tillämpa nya arbetssätt i grupp såväl som självständigt.
I din yrkesroll är du lugn och trygg för att kunna bemästra de utmaningar och förändringar arbetet kan innebära. Du har förmåga att bemöta människor utifrån deras olika situationer. Och även lätt för att utveckla positiva relationer till brukare såväll till anhöriga.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 3 oktober, intervjuer sker fortlöpande
Kontakt: Enhetschef Lise-Lotte Hübsch, 011-151272, lise-lotte.hubsch@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Detta är ett heltidsjobb.

Norrköpings kommun
