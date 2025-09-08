Undersköterskor till Teleborg hemtjänst
2025-09-08
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill jobba hos oss på Teleborgs hemtjänst. Vill du tillsammans med oss arbeta för att behålla och utveckla de goda relationer som vi skapat med våra omsorgstagare?
Våra omsorgstagare har olika behov och arbetsuppgifterna är väldigt varierade som personlig omvårdnad, städ, tvätt, inköp, promenad, social samvaro, ledsagning, vägledning mm. Vi verkställer hälso- och sjukvårdsuppgifter som är delegerade från sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. I vårt arbete är det viktigt med en god relation till anhöriga. Hos oss får du vara kontaktman, vilket innebär att du har en betydelsefull och utvecklande roll. Vårt viktigaste verktyg är den enskildes genomförandeplan som vi alla tar ett gemensamt ansvar för. Du dokumenterar och läser i vårt journalsystem.
Våra arbetsdagar är väldigt varierande, den ena dagen är inte den andra lik. Du får stor frihet under ansvar hos oss. Vi arbetar med olika uppdrag och utvecklas med dem både som individ men också som grupp. Vi lär oss att bli trygga i vår roll som undersköterska och vägleder varandra till goda resultat.
Det finns många fördelar med att arbeta hos oss. Du kommer till en härlig grupp med bra sammanhållning som har respekt för varandras olikheter och tänkande. Hos oss väljer du själv din sysselsättningsgrad och du har möjlighet att påverka ditt eget schema. Du går på schema och arbetar dag, kväll och helg.
I vårt arbete tar vi oss fram på elcykel, vilket ger oss frisk luft och motion. Du får arbetskläder ex. vinterjacka och regnkläder.
Vi använder oss av månadslön med individuell lönesättning.
Vi ger dig möjligheten att växa och utvecklas inom vård- och omsorgsyrket och hos oss gör du skillnad varje dag för våra omsorgstagare.
Självklart har vi kollektivavtal. Vårt mål är att du ska må bra på din arbetsplats och vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, kommunhälsovård och som tillsvidareanställd blir du automatiskt medlem i vår personalklubb Dakapo.
Om du vill få mycket glädje tillbaka, jobba hos oss!Kvalifikationer
Du har en godkänd undersköterskeutbildning eller motsvarande. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter inom området. För att vara aktuell för arbete hos oss måste du kunna cykla samt kunna hantera det svenska språket i tal och skrift. För att arbeta hos oss bör du inte vara allergisk eller rädd för pälsdjur och rökiga miljöer, som ibland kan förekomma.
För att bli aktuell för anställning behöver du uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister för kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret/enskild person (442.3) enligt 9 § 1 st. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Du söker tjänsten genom länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.
CV- och annonsförsäljare undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS 137/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Sara Johansson 0470-433 89 Jobbnummer
9496120