Undersköterskor till Solängs äldreboende
Lilla Edets kommun / Undersköterskejobb / Lilla Edet Visa alla undersköterskejobb i Lilla Edet
2026-01-30
Lilla Edets kommun är en av kommunerna i Göteborgsregionen, gynnsamt belägen längs Göta älv med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla. De goda kommunikationerna ger oss möjligheten att fortsätta växa och utvecklas.
Vi är stolta över våra cirka 1 500 medarbetare som dagligen arbetar för att skapa bästa möjliga förhållanden för våra drygt 14 500 invånare, våra företag och för alla som besöker oss. Hos oss har vi nära till varandra och tack vare vår storlek har du goda möjligheter att påverka och utveckla våra verksamheter.
Här njuter du också av vacker älvmiljö, rik natur och spännande spår av unik historia. I Lilla Edets kommun arbetar vi ständigt för ökad livskvalité och glädje i vardagen, både för våra invånare och för dig som väljer att jobba hos oss.
Väl mött i Göta älvdalens pärla - vi gör det tillsammans!
Vi söker nu undersköterskor till Solängs äldreboende!
Soläng ligger vackert beläget i Lödöse, i södra delen av Lilla Edets kommun som är förknippat med vatten och vacker natur.
Soläng är ett boende fördelat på sex enheter där tre enheter riktar sig mot kognitiv svikt, en mot äldrepsykiatri och två mot somatisk vård. Här finns även två korttidsplatser för växelvård. I entréplan har vi lokaler som gemensamt kan utnyttjas till aktiviteter.
Du kommer att tillhöra ett arbetsteam med bla. undersköterskor, vårdbiträde, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, samordnare och närmsta chef.
Vi samverkar även med volontärer och olika frivilligorganisationer som bidrar med olika aktiviteter, såsom exempelvis café med musikunderhållning och gudstjänst. Publiceringsdatum2026-01-30Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i Lilla Edets kommun kommer du bland annat ge individuellt anpassad personlig vård och omsorg samt social stimulans. Vi lägger stor vikt vid medborgarnas integritet och arbetar efter den värdegrund som bygger på individens egen önskan och förmåga. Vårt uppdrag är att vara professionella yrkesutövare som arbetar för att stärka den enskildes förmågor och resurser så att denne upplever sin vardag hanterbar och meningsfull.
Du ger stöd, vård och omsorg. I uppdraget ingår även att på delegering utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. Likaså är dokumentationen en del av det dagliga arbetet. Ditt arbete styrs av att våra äldre ska ha ett tryggt och meningsfullt liv, där den enskildes behov står i centrum. Du kommer även bli kontaktperson för någon av våra hyresgäster som bor på enheten.
Ditt uppdrag präglas av ansvar, samspel och strävan efter bästa möjliga möte. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad.
Vi söker dig som
- Är utbildad undersköterska
- Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
- Har erfarenhet/kunskap i social dokumentation
- Har goda kunskaper i svenska språket då kommunikation och dokumentation är en stor del av vårt arbete.
- Har god datavana
Som person är du trygg i dig själv och bemöter människor på ett engagerat och professionellt sätt. Du är en positiv person som ser möjligheter, är flexibel då du kommer att ställas inför nya utmaningar varje dag. Du ska vara nytänkande och öppen för alternativa arbetssätt och arbetstider, där den enskilde är i fokus. Framförallt tycker du att det är roligt och stimulerande att arbeta med omsorg samtidigt som du ser aktivering/aktiviteter som en självklar del av vardagen för de personer som bor på enheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Digitalt språktest
Utvalda kandidater genomför ett digitalt språktest. Godkänd nivå är ett krav för att gå vidare i processenÖvrig information
Innan anställning behöver du visa upp en godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser gärna att du bifogar relevanta intyg/betyg som visar att du är utbildad undersköterska och har skyddad yrkestitel.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så sök redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
