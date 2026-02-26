Undersköterskor till särskilt boende
2026-02-26
Vi söker undersköterskor som vill vara med och starta upp vår nya avdelning Linden!
Vill du arbeta på en arbetsplats där du verkligen gör skillnad i människors vardag?
Vi söker nu engagerade undersköterskor som vill bli en viktig del av vårt team på Kärrsgården.
Du kommer till en Silviahemscertifierad arbetsplats med kompetenta kollegor som har individen i fokus. Vårt team fokuserar på kvalitetsutveckling genom Senior Alert och BPSD.
Vi tillämpar schemaläggning med medarbetarpåverkan och arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg.
Vi vill att du ska trivas och må bra hos oss, därför erbjuder vi friskvårdsbidrag och uppmuntrar hälsofrämjande aktiviteter. Vi har dessutom gratis personalparkering och goda pendlingsförbindelser med både buss och tåg.
Hos oss får du ett givande arbete där du varje dag gör skillnad och vi ser fram emot att välkomna dig som vill växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Som undersköterska på vårt särskilda boende blir du en central del i det dagliga omvårdnadsarbetet. Du arbetar nära de boende, deras anhöriga och dina kollegor i teamet för att skapa en miljö där både trygghet och livskvalitet står i centrum. Arbetsuppgifterna varierar mellan praktisk omsorg, socialt stöd, rehabiliterande insatser, dokumentation och delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter bland annat ansvar för medicin- och insulindelegering.
Vi utgår från vårt grunduppdrag som är att ge brukaren individuellt stöd för att leva ett självständigt och värdigt liv samt att stärka brukarens möjligheter till en trygg och meningsfull tillvaro.
Vi lägger stor vikt vid individens integritet och med genomförandeplanen som grund utför vi individuellt anpassad vård utifrån den enskildes behov och målsättningar. Arbetet präglas av vår värdegrund ENA, engagemang, närhet och ansvar i vårt yrkesutövande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Har du erfarenhet från äldreomsorgen och eller specialistkompetens inom demens ser vi det som ett stort plus. Du har ett genuint intresse för att arbeta med äldre människor, du kan möta varje individ med respekt och omtanke och du vill bidra till en verksamhet som ständigt utvecklas. Att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser är en del i arbetet.
Hos oss är det en fördel om du har ett driv för att förbättra och utveckla rutiner och arbetssätt. Du är trygg i din yrkesroll, trivs med att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och kan växla mellan att samarbeta i grupp och att arbeta självständigt. Eftersom kommunikation och dokumentation är en given del av arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du ser möjligheter till utveckling av verksamheten och tar gärna egna initiativ samt delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. Du har förmåga att planera och utföra ditt arbete på ett strukturerat och effektivt sätt, samtidigt som du ser till helheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Är du redo att med engagemang och ansvar bidra till en kvalitativ demensomsorg i Habo kommun? - tveka inte att söka!
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Arbetsplats
Habo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Karin Melin 036-442 82 10 Jobbnummer
9766426