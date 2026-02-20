Undersköterskor till Ortopediavdelning i Malmö
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till ortopediavdelningen i Malmö! Vi söker undersköterskor som vill arbeta i ett engagerat team där omtanke, samarbete och utveckling står i fokus.
Sedan hösten 2022 har verksamhetsområde (VO) ortopedi tre avdelningar med arbetssätt hämtat från projektet Magnet for Europe. Ursprunget är hämtat från USA där Magnetsjukhusen kännetecknas av god arbetsmiljö och excellent omvårdnad, samt en god förmåga att rekrytera och behålla personal.
Under 2024 flyttade verksamheten in i Nya sjukhusområdet i Malmö (NSM). NSM innehåller intensivvård, mottagningar, operationssalar, postoperativa platser, ankomstavdelning, vårdavdelningar med 244 enkelrum (varav 22 är anpassade för intermediärvård) och en sterilteknisk enhet. Målet är att skapa bästa möjliga lokaler för vård nu och i framtiden.
Inom VO ortopedi vid Sus arbetar drygt 500 medarbetare och vi är en av Sveriges största ortopediverksamheter. Vi har verksamhet som bedrivs i både Lund och Malmö. Varje år tar vi emot drygt 85 000 besök på våra mottagningar och har ungefär 6 700 inneliggande patienter. I vår patientgrupp ingår både barn och vuxna. Avdelningen har 24 vårdplatser där samtliga är enkelrum med dusch och toalett i varje rum.Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Vi söker nu undersköterskor till både Ortopediavdelning 51 och 52.
I rollen som undersköterska hos oss arbetar du med preoperativa förberedelser och postoperativ vård av patienter som genomgått ortopedisk kirurgi. Tillsammans med dina kollegor tillgodoser du den basala omvårdnaden av den ortopediska patienten, med exempelvis nutrition, sårvård och rehabilitering.
Du arbetar patientnära utifrån patientens omvårdnadsbehov såsom exempelvis nutrition, elimination, mobilisering och välmående. Utifrån detta planerar du relevant omvårdnadsplan kopplat till patientens behov och resurser. Verksamheten erbjuder en individanpassad introduktion med handledning av erfaren kollega.
Tjänsterna avser dag- och kvällstjänstgöring. Det finns även möjlighet till kombinerad dag- och nattjänst.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Du har även kunskap och/eller erfarenhet inom akutsjukvård/sjukvård . Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som undersköterska, och det är meriterande för tjänsten med arbetslivserfarenhet inom ortopedi eller inom annan operationsverksamhet. Erfarenhet av journalsystemet Melior ses som önskvärt.
När det kommer till dig som person är du flexibel, ansvarstagande och har förmågan att se till hela patienten och dess individuella behov. Vi tycker att det är viktigt att ha kul medan vi arbetar och uppskattar om du också har den inställningen. Det är för oss en självklarhet att du kan vara en god ambassadör för Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Då vi är måna om att hitta rätt personer för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
