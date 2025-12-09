Undersköterskor Till Mava/stroke
2025-12-09
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
, Vadstena
, Mjölby
, Linköping
, Boxholm
Medicinska specialistkliniken (MSK) ingår i Närsjukvården i västra Östergötland, Lasarettet i Motala.
Inom MSK bedrivs en bred internmedicinsk verksamhet och kliniken rymmer akutsjukvård, slutenvård, öppenvård och avancerad hemsjukvård.
På MAVA/Stroke vårdas patienter med olika slags diagnoser, i Stroke-vårdlaget är inriktningen strokevård, eftervård och rehabilitering. I MAVA-vårdlaget vårdas patienter med olika slags diagnoser såsom infektioner, lungsjukdom, endokrina sjukdomar, mag-tarm, hematologiska sjukdomar samt hjärtsjukdom.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2025-12-09Dina arbetsuppgifter
I din roll som undersköterska är du en betydelsefull del i teamet runt patienten och medverkar i planering, genomförande och utvärdering av det multiprofessionella omhändertagandet av patienter. Du ansvarar för den allmänna omvårdnaden, deltar i rehabilitering, provtagningar och undersökningar. Teamarbete är en viktig del av den patientcentrerade vården
Om dig
Undersköterskeutbildning krävs. Eftersom du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och mognad. Som person är du positiv och ser möjligheter med förändringar och trivs med att arbeta nära andra yrkesgrupper i team. Du har en god samarbetsförmåga, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är självgående och strukturerad och kan planera, organisera och prioritera arbetet. Du bör vara flexibel eftersom akutsjukvården innefattar allt från akut omhändertagande till vård i livets slutskede.
Ansökan och anställning
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Den andra tjänsten är ett graviditetsvikariat och vara som längst till den 2 maj 2027.
Vi tillämpar rotationstjänstgöring dag/kväll/natt. Arbetsmodellen 90/10 innebär en veckoarbetstid på 34 timmar och 25 minuter istället för 37 timmar, vilket ger 4 timmar till fritidsintressen varje vecka.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Vårdenhetschef Johan Björklund johan.bjorklund@regionostergotland.se 072-2255365
