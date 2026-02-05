Undersköterskor till Lunden
Välkommen till oss på Lunden! Vi är ett glatt gäng som nu behöver fylla på vårt team. Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som är intresserad av att arbeta i team. Lunden är en korttidsenhet dit människor med olika behov tillfälligt vistas vilket gör att vårt arbete är mycket varierande. Som undersköterska blir du en viktig del i vårt välfungerande team som jobbar tillsammans för den enskildes bästa. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt för att bibehålla och öka funktionen hos våra vård- och omsorgstagare. Vi tillämpar önskeschema, vilket gör att du kan vara med och påverka ditt eget schema.
Omsorgsförvaltningens arbete bygger på en gemensam värdegrund där trygghet är ett centraltbegrepp i arbetet tillsammans med den enskilde kunden. I varje möte med den enskilde skaOmsorgsförvaltningens verksamheter kännetecknas av ett bemötande som säkerställer respekt,integritet, självbestämmande, gott bemötande, kontinuitet och inflytande för den enskilde.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Insatserna som du ska utföra är av varierande karaktär och kan innefatta allt från serviceinsatser som underlättar kundens vardag till delegerad hälso- och sjukvård, så som såromläggningar, träning och läkemedelshantering. Du stödjer och vägleder den enskilde i alla vardagliga situationer.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Att du är utbildad undersköterska- Erfarenhet från arbete inom vård och omsorg- Erfarenhet av att utföra delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifterDina personliga egenskaper
Som person ser vi att du är serviceinriktad, van vid att ta eget ansvar och kan möta människors behov genom en balans mellan struktur och flexibilitet. Du är engagerad i ditt arbete och ser till allas lika värde. Du är lyhörd och har förmågan att vara respektfull i ditt bemötande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av arbete med rehabilitering- Erfarenhet av arbete på korttidsenhet
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser två tillsvidareanställning på heltid med 36/h veckan med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten avser också schemalagd arbetstid med natt-, dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Bifoga gärna betyg/intyg när du skickar in din ansökan, alternativt lämnas dessa i samband med intervju.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Från och med den 1 juli 2023 är befattningen undersköterska en skyddad titel. För att få vara anställd som undersköterska krävs därför ett bevis från Socialstyrelsen. Du som jobbsökande behöver själv ansöka om beviset via Socialtjänstens e-tjänst. När du visar upp beviset om skyddat titel får du befattningen undersköterska, fram till dess anställs du som vårdbiträde. Du kan läsa mer om reglerna på Socialstyrelsens hemsida: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)Övrig information
När du skickar in din ansökan kommer du att få besvara urvalsfrågor som är ställda utifrån de krav som gäller för tjänsten. Dina svar är en viktig del av det första urvalet, så se till att svara utförligt och tydligt. I din ansökan ska du bifoga ditt CV, men du ska inte skicka in ett personligt brev - urvalsfrågorna ersätter detta.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
