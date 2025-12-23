Undersköterskor till Lissgården
2025-12-23
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter
Lissgården söker nu engagerade och omtänksamma undersköterskor.
Lissgården är ett särskilt boende som drivs av Sollefteå kommun. Boendet har 24 lägenheter och är bemannat dygnet runt. Verksamheten präglas av personcentrerad omsorg, trygghet och respekt för den enskilde.
Grunduppdraget som undersköterska är att med brukarens behov i centrum ge god individuell omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande. Du skapar trygghet, meningsfullhet och välbefinnande utifrån ett salutogent synsätt.
Vi arbetar efter värdegrunden för äldreomsorgen: Äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Exempel på arbetsuppgifter
* Ge stöd och omsorg till våra boende, enligt gällande rutiner och riktlinjer.
* Assistera vid provtagningar och utföra enklare medicinska åtgärder.
* Delta i planering och genomförande av individuella vårdplaner.
* Samarbeta med andra yrkesgrupper för att ge bästa möjliga vård och rehabilitering.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där ditt arbete är av stor betydelse för våra boendes välbefinnande.Kvalifikationer
Du har utbildning som undersköterska samt bevis om skyddad yrkestitel.
Du behöver kunna kommunicera väl på svenska då du kommer ha dialog med brukare och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner samt även dokumentera.
Du är flexibel, ansvarsfull och har en god förmåga att samarbeta i team.
Du trivs med att arbeta i en omvårdnadsnära roll och har ett genuint intresse för att ge våra boende bästa möjliga vård och omsorg.
Du som inte har efterfrågad utbildning är också välkommen att söka.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297639". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Arbetsplats
Sollefteå kommun, Äldreomsorg Kontakt
Enhetschef
