Undersköterskor till Lindgården

Publiceringsdatum2025-09-11
Vi söker nu undersköterskor till vårt särskilda boende Lindgården i Broby. Tillfällig förflyttning kan bli aktuell efter behov till Västanvids särskilda boende i Knislinge.
Vi erbjuder ett spännande och flexibelt arbete med möjlighet till utveckling, där vi skapar en god vardag för våra kunder genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov.
I uppdraget ingår att vara kontaktman vilket innebär ansvar för planering, genomförande och uppföljning av vård, omsorg och service med ett salutogent synsätt.
Vi arbetar med digitalisering för att kunna använda i verksamheten på bästa sätt.
Vårt dagliga arbete präglas av våra värderingar: öppenhet, engagemang och ansvar. Vi som arbetar i Östra Göinge kommun delar dessa värderingar och eftersträvar att de hålls aktiva.
Vi arbetar efter en tillitsbaserad styrning där alla tar ansvar för kundnöjdhet och god arbetsmiljö. Kvalifikationer
Vi vill att du har yrkesexamen från gymnasiets vård- och omsorgsprogram eller godkända betyg från vuxenutbildningens kurser inom vård och omsorg (1500 p). Du har erfarenhet av arbete inom somatik. Det är meriterande att ha arbetat med personer med kognitiv svikt eller demens.
Du har god datorvana och har erfarenhet av att
arbeta i Treserva journalsystem, Medvind, Officepaketet.
Du har förmågan att skapa trygghet och bygga förtroendefulla relationer genom omtanke och genuint intresse för varje individ.
Du förstår vikten av att möta varje person utifrån deras unika behov, förutsättningar och önskemål, och kan bidra till att de får leva ett meningsfullt och socialt liv. Vidare har du kunskap om och tillämpar lågaffektivt bemötande en metod som bygger på att skapa lugn och trygghet, vilket är särskilt viktigt i arbetet med personer med demens.
Du är relationsorienterad och värdesätter kommunikation, empati och närvaro i alla möten,
Rollen kräver att du har god samarbetsförmåga för att kunna samverka med kollegor samt andra yrkesroller som är involverade i kundens ärende.
Du är flexibel och behöver ha förmågan att snabbt ställa om när förutsättningar ändras och förstår vikten av att följa de rutiner och arbetssätt som finns på arbetsplatsen.
Du har fysisk förmåga att med hjälp av ergonomiska hjälpmedel utföra de arbetsmoment som ingår i uppdraget så som lyft, personlig omvårdnad och förflyttningar.
Du behärskar det svenska språket både i tal och skrift.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs B-körkort.
ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte att söka redan idag!
Från och med den 1 juli 2023 är titeln "undersköterska" en skyddad yrkestitel. Det betyder att en person som vill använda den här titeln måste antingen ha en tillsvidareanställning med denna titel eller ett bevis om skyddad yrkestitel utfärdat av Socialstyrelsen. läs mer på länken nedan:https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Månadslön Vi tillämpar individuell lönesättning
Detta är ett deltidsjobb.
Östra Göinge kommun
Enhetschef Lindgården
