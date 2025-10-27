Undersköterskor till Lillgården
Skurups kommun, Lillgården Särskilt boende / Undersköterskejobb / Skurup Visa alla undersköterskejobb i Skurup
2025-10-27
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skurups kommun, Lillgården Särskilt boende i Skurup
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Som undersköterska utför du personlig omvårdnad, service och stöd genom att motivera och stimulera efter den enskildes behov och förutsättningar. I arbetet ingår både medicinska och rehabiliterande insatser som utförs på delegering av legitimerad personal. Vi arbetar för att skapa ett socialt innehåll i vardagen och en meningsfull tillvaro. Kontakten med närstående är en viktig del i vårt arbete och vi värnar om den goda relationen.
Du arbetar dag- och kvällspass och ingår i ett arbetslag på en enhet men är flexibel till att stötta kollegor på andra enheter.
Vi söker undersköterskor till både korttids enhet och enhet med demensinriktning
Varmt välkommen med din ansökan redan idag.Kvalifikationer
Undersköterska med minst tre års erfarenhet av äldreomsorg.
Erfarenhet av att arbeta med personer med kognitiv svikt.
Du har goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig obehindrat i både tal och skrift. Du har god datavana och grundläggande IT-kunskaper.
Är engagerad, lyhörd, flexibel och strukturerad. Dessutom är du trygg, stabil och har god självinsikt, ser relationer i ett professionellt perspektiv och kan tydligt skilja på det personliga och det yrkesmässiga.
Meriterande:
Genomgått hel eller delar av Stjärnmärkt
Vana av att arbeta med BPSD
Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285998". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
(org.nr 212000-1082) Arbetsplats
Skurups kommun, Lillgården Särskilt boende Kontakt
Enhetschef
Felicia Hamzi felicia.hamzi@skurup.se 0411-53 61 50 Jobbnummer
9575294