Undersköterskor till hemtjänstgrupp Källstorp
2026-02-19
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Källtorps hemtjänstgrupp är beläget i en trivsam miljö strax utanför centrala Trollhättan.
Vi är en grupp med mycket god sammanhållning och stort fokus på arbetsglädje. Hoppas att just du vill bli en del av vårt team!
Inom hemtjänsten möter du människor i alla åldrar som behöver olika former av stöd för att vardagen ska fungera. Vårt arbetssätt präglas av att omsorgstagarens behov står i centrum. Tillsammans vill vi skapa en sammanhållen och kvalitativ omsorg i ordinärt boende.
Som medarbetare i Trollhättans Stad är vi måna om att du ska må bra och erbjuder friskvårdsbidrag och förmånliga träningskort via vår personalförening på flera olika träningsanläggningar.
Hos oss får du möjlighet att utveckla din kompetens och arbeta tillsammans med erfarna kollegor. Du får också en viktig och meningsfull roll där du arbetar nära omsorgstagare i deras hemmiljö. Med vår värdegrund som utgångspunkt ger vi trygghet, välbefinnande och god livskvalitet för dem vi är till för - ett arbete där du gör skillnad varje dag!Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du både utifrån Socialtjänstlagen och på delegation enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Du arbetar personcentrerat med omvårdnad, aktiviteter och delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska och rehab-personal. I uppdraget ingår även rollen som Fast omsorgskontakt, där du ansvarar för att säkerställa kontinuitet, samordning och god uppföljning.
Som undersköterska förväntas du, efter utbildning och godkänd delegering, kunna utföra de hälso- och sjukvårdsuppgifter som verksamheten kräver. Dokumentation i digitala system är också en naturlig del av arbetet.
Arbetet utförs i nära samverkan med kollegor och andra professioner - tillsammans bidrar vi till att omsorgstagare och anhöriga får ett stöd som präglas av delaktighet, engagemang och professionalism.
Arbetstiderna är schemalagda dag och kväll, både vardagar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Har du tidigare arbetat som undersköterska, gärna inom hemtjänst, ser vi detta som meriterande.
Det är av vikt att du är villig och trygg med att ta de delegationer som arbetet kräver. Arbetet innebär löpande dokumentation, vilket ställer krav på god datavana samt goda svenskkunskaper både i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
För att trivas och lyckas i rollen som undersköterska hos oss ser vi att du är en trygg och stabil person. Du är lösningsfokuserad och trivs i en miljö där behoven kan skifta snabbt - samtidigt som du möter varje individ med empati och respekt. Du har en naturlig förmåga att skapa goda relationer och bidrar till ett positivt arbetsklimat, där vi stöttar och samarbetar med varandra. Vidare ser vi att du har en nyfiken inställning till utvecklings- och förbättringsarbete. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsinformation
• För att kunna anställas som undersköterska behöver du uppvisa ett yrkesbevis från Socialstyrelsen eller verifiera att du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska.
• Du behöver även kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Detta beställer du via polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj belastningsregistret "Barn med funktionsnedsättning".
• Intervjuer samt tillsättning av tjänsterna kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
• Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
