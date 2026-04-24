Undersköterskor till hemtjänsten
2026-04-24
Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
Beskrivning av verksamheten
Hemtjänsten är en arbetsplats där omtanke, samarbete och engagemang står i centrum. Vi arbetar nära våra brukare i deras hem och skapar trygghet och livskvalitet varje dag. Du blir en del av ett varmt och hjälpsamt team med god sammanhållning och arbetsglädje. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad.
Opalen utgår från Robertsfors och har brukare i centrala Robertsfors och byarna.
Ditt uppdrag
Som undersköterska inom hemtjänsten arbetar du med att ge stöd och omsorg i brukarens eget hem. Arbetsuppgifterna innefattar personlig omvårdnad, hjälp med måltider, medicinhantering, städning, inköp och social samvaro. Du ansvarar för att dokumentera insatser enligt gällande rutiner och samverkar med kollegor, anhöriga och andra yrkesgrupper. Arbetet kräver självständighet, flexibilitet och ett gott bemötande.
Din kompetens och erfarenhet

Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande utbildning med inriktning undersköterska.
God svenska i tal och skrift.
B-körkort (då arbetet innebär resor mellan brukare)
Meriterande
Det är ett plus om du har jobbat inom äldreomsorg eller hemtjänst tidigare, särskilt med personlig omvårdnad och service.
Erfarenhet av demensvård
Erfarenhet av lifecare
Erfarenhet av tekniska hjälpmedel (välfärdsteknik)
Är det här du?
Som undersköterska i hemtjänsten trivs du med att arbeta självgående och tar ansvar för att planera och genomföra ditt arbete utifrån varje individs behov. Samtidigt har du en god samarbetsförmåga och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper kring den enskilde.
Du har lätt för att skapa relationer och bygger förtroende i mötet med brukare och anhöriga. Med ett serviceinriktat förhållningssätt sätter du alltid individens behov, delaktighet och självbestämmande i centrum, och du möter varje person med respekt, lyhördhet och omtanke.
Vi erbjuder dig
Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.
Som anställd hos oss får du en trygg anställning, en god arbetsmiljö, en god introduktion och möjligheter att utveckla din kompetens i ett spännande yrke och en bred organisation. Du får också ta del av flera förmåner:
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till semesterväxling
Gratis simning en gång i veckan på kommunens badhus
Anställningen
Tre undersköterskor. Heltid. Tillsvidareanställning. Dag-, kväll och helgtjänstgöring.
Lönespann
27 000 - 36 000 kr per månad. Slutlig lön sätts individuellt utifrån utbildning, erfarenhet och den samlade bedömningen av din kompetens.
Om din ansökan
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robertsfors kommun
http://www.robertsfors.se/
Storgatan 13 (visa karta
)
915 31 ROBERTSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtjänsten Kontakt
Anna Nyström anna.nystrom@robertsfors.se 0934-14047
