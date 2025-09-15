Undersköterskor till Gamla Övägen 27
2025-09-15
Är du en positiv och kompetent undersköterska som trivs med att arbeta i en aktiv och omväxlande vardag? Då kan det vara dig vi söker!
Vilka är vi?
Gamla Övägen är ett korttidsboende beläget nära Vrinnevisjukhuset med 64 platser, varav ett par växelvårdplatser. Boendet tillhör vård- och omsorgskontoret och vårt uppdrag är att tillhandahålla platser för brukare som efter exempelvis sjukhusvistelse av olika anledningar inte kan gå tillbaka till sitt ordinära boende för tillfället.
Vår verksamhet är dynamisk där både flöde av patienter och deras allmäntillstånd kan ändras snabbt. Vi är ett kompetent team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor samt arbets- och fysioterapeut som tillsammans arbetar för att säkerställa en trygg och säker vård.
Nu förstärker vi vårt team ytterligare och söker engagerade undersköterskor som vill utvecklas tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du med omvårdnadsuppgifter så som hygien, städning och tvätt. Du ger medicin och hanterar olika typer av injektioner och avancerade medicintekniska produkter så som PEG, tracheostomi med mera.
Våra boende kan snabbt förändras i allmäntillstånd vilket innebär att du även gör bedömningar kring när kontakt med sjuksköterska eller annan åtgärd är nödvändig.
Du arbetar nära dina kollegor och tillsammans genomför vi ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. Vi har flera projekt på gång där du har möjlighet att bidra inom olika områden.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av att jobba inom vården, gärna inom korttidsvård. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av att arbeta med palliativ omvårdnad och demenssjukdom. Om du haft delegering av medicin, insulin eller liknande ser vi även positivt på detta.
Som person är du serviceinriktad och lyhörd med ett genuint intresse för att hjälpa andra. Eftersom vi möter både patienter och anhöriga i svåra situationer ser vi att är en empatisk person med ett respektfulla bemötande.
Du trivs i samarbetet med andra och bidrar med positiv energi, erfarenhet och tankar i syfte att bidra till verksamhetens bästa. Du är flexibel och ser positivt på att även kunna stötta upp och arbeta på annan enhet när behov finns.
Då vår verksamhet är dynamisk ser vi att du har förmågan att behålla ett lugnt och tillmötesgående sätt även i stressiga situationer. Du har gott omdöme och är trygg i att fatta beslut utifrån tillgänglig information.
Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 6
Anställningsform: 5 Tillsvidareanställningar och 1 vikariat på heltid
Längd på anställning: 6 månader vikariat
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/varannan helg
Sista ansökningsdatum: 28 septembar, urval sker löpande
Möjlighet till distansarbete: Nej
Kontakt: Enhetschef Snezana Mujkic på 011-15 67 97 snezana.mujkic@norrkoping.se
, eller enhetschef Lena Bodrikow på 011-15 67 98 lena.bodrikow@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
