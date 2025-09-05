Undersköterskor till BUP Heldygnsvård St Göran
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? BUP:s heldygnsvårdsenhet på S:t Görans sjukhusområde söker nu undersköterskor för dag- och kvällstjänstgöring.
BUP Stockholms heldygnsvård består av tre vårdavdelningar och en akutenhet. Enheterna erbjuder vård till barn och ungdomar upp till 18 år med komplicerade psykiatriska tillstånd som är i behov av en kort tids intensifierad vård. Vården bedrivs enligt HSL och LPT och präglas av en helhetssyn där såväl psykiatriska som psykologiska samt sociala faktorer är av betydelse för diagnostik och behandling.
Heldygnsvårdsenheten på S:t Göran är en välfungerande avdelning där både patienter och personal trivs. Vi jobbar tillsammans för patienternas bästa och för att gemensamt skapa en trivsam och positiv arbetsplats. Vi lägger stort fokus på att ständigt utveckla våra arbetssätt och vi anpassar vården efter patienternas behov. Vi vill nu utöka vår stabila och kompetenta personalgrupp och söker undersköterskor som kan bidra till att ge våra patienter bästa möjliga vård.Publiceringsdatum2025-09-05Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga praktiska uppgifter på en psykiatrisk vårdavdelning, såsom patientsamtal, delta i och initiera aktiviteter med patienterna samt utföra omvårdnadsåtgärder.Kvalifikationer
Du som söker ska ha examen från undersköterskeutbildning och bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Det är meriterande att du har yrkeserfarenhet från barn-och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård eller annat arbete med barn och/eller ungdomar.Dina personliga egenskaper
Som person är du stabil, har en personlig mognad och empatisk förmåga. För att lyckas i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta tillsammans med dina kollegor för patienternas bästa. Du har förmåga att ställa om vid akuta situationer och arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP Stockholm skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, tjänstepension samt försäkringar. Vi erbjuder också flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete samt friskvårdsersättning (5.000 kr per år).
Övrig information
Intervjuer kan löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser fram emot din ansökan! Om företaget
BUP Heldygnsvårdsenhet St Göran är en del av BUP Stockholm. Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP) erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar under 18 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi inom BUP drygt 1 200 anställda som varje år möter över 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
