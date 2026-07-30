Undersköterskor till avdelning 10
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Norrköping Visa alla undersköterskejobb i Norrköping
2026-07-30
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Kirurgisk vård är spännande, med svårslagen bredd och variation. Är du redo att ta dig an en komplex specialitet så är du välkommen till vårt härliga gäng på avdelning 10. Vi behöver nu tillsätta tre vikariat, med stor möjlighet till förlängning och senare fast tjänst.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Som ny undersköterska på kirurgen avdelning 10, erbjuds du introduktion under 3-5 veckor med möjlighet till förlängning vid behov. Är du erfaren undersköterska anpassar vi introduktionen utifrån dina behov. Introduktionen varvas med teori och praktik. På avdelningen arbetar vi med kompetenskort för exempelvis KAD, spoldropp, stomivård, NEWS, EKG. Som nyanställd tilldelas du en mentor. På avdelningen finns utbildningsledare som är till för att du får det du behöver i din introduktion.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor och även om dina förmåner hos oss, här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som tycker om utmaningar och att ständigt utvecklas och inhämta nya kunskaper. Dina arbetsuppgifter består i basal omvårdnad samt en bredd av uppgifter specifika för den kirurgiska och urologiska vården såsom såromläggningar, stomivård, dränagehantering, katetersättning, hantera spoldropp och provtagning.
Du arbetar i team/vårdlag tillsammans med en sjuksköterska. Ni ansvarar tillsammans för 5-6 patienter och arbetar ni för att ge god omvårdnad utifrån patientens enskilda behov och resurser. Du kommer att gå bredvid en handledare i ca 3-5 veckor och genomgår ett introduktionsprogram. Vi tillämpar önskeschema där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka ditt schema.
Verksamheten inom kirurgiska kliniken Vrinnevisjukhuset är inriktad på diagnostik och behandling, mot sjukdomar i mag-tarmkanalen och kroppens
endokrina system, samt trauma. På kliniken finns även en urologisk enhet med 6 platser. Kliniken bedriver både akut och planerad verksamhet. Som undersköterska på kliniken arbetar du inom de olika sektionerna. Arbetet är omväxlande i både tempo och arbetsuppgifter. Ingen dag är den andra lik. Vi använder oss av Cosmic Nova Board och Nova Tablet.
Arbetsgrupp
Runt omkring dig finns många professioner och funktioner som också är en del av teamet, exempelvis specialistsjuksköterskor och avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård, läkare, fysioterapeuter, dietister, kuratorer med flera. Vi samarbetar nära varandra i vårdlaget med bland annat daglig teamrond utifrån en specifik rondstruktur, avstämningar och spegling. Hos oss finns möjlighet till kompetensutveckling, olika sidouppdrag, vidareutbildning samt ett mycket gott forskningsklimat. På avdelningen bedrivs också Klinisk Undervisningsavdelning (KUA) i samarbete med Linköpings Universitet och vi har i år tilldelats pris som årets VFU - plats av sjuksköterskesektionen.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska/specialistundersköterska
Vi ser gärna att du har erfarenhet som undersköterska. Tidigare erfarenhet av arbete inom akutvård är meriterande, särskilt inom kirurgi.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är trygg och stabil och har en god självinsikt. Du har ett professionellt förhållningssätt och en god kommunikativ förmåga. Vi ser vidare att du har empati och har lätt för att lösa problem som dyker upp utmed vägen. Du har även förmågan att kunna sätta saker i sitt rätta perspektiv och agera professionellt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Vrinnevisjukhuset (visa karta
)
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Kirurgiska kliniken ViN Kontakt
Caroline Björk, Kommunal caroline.bjork@regionostergotland.se 010-1043112 Jobbnummer
10016170