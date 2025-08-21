Undersköterskor till avd 48, Kirurgkliniken
På vårdavdelning 48 vårdar vi patienter med sjukdomar i mage- och tarmkanalen, bukspottskörtel, lever samt galla.
På vår avdelning jobbar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och kökspersonal. Vi har även ett nära samarbete med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och kurator.
Att arbeta på en kirurgklinik kan ofta innebära att arbeta i ett högt tempo och att behöva ta snabba beslut. Vi arbetar enligt konceptet patientnärmre vård, vilket innebär att en sjuksköterska och undersköterska tillsammans har hand om sex till sju patienter.
Arbetet innebär sedvanliga undersköterskeuppgifter så som omvårdnad, NEWS-kontroller, omläggningar, dokumentation, venprovtagning m.m. Hos oss får du möjlighet att delta i ett omväxlande, utvecklande och mycket lärorikt arbete. Du har god hjälp av dina arbetskamrater då vi har en god sammanhållning. Vi arbetar med patientens bästa i fokus och har ett stort medarbetarengagemang i avdelningens utvecklingsarbete.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, natt och helg.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet från arbete på vårdavdelning är meriterande. För att trivas hos oss är det viktigt att du har ett empatiskt förhållningssätt och uppskattar samarbete. Du har förmågan att prioritera mellan arbetsuppgifter och kan behålla lugnet i situationer som kräver det. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
