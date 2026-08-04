Undersköterskor till äldreomsorgen
Sorsele Kommun / Undersköterskejobb / Sorsele Visa alla undersköterskejobb i Sorsele
2026-08-04
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Om arbetet
Som undersköterska hos oss ger du service och personlig omvårdnad till våra äldre.
Vi vill att du har ett tydligt kundfokus och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat utifrån situationen.
Att arbeta inom särskilt boende innebär stort eget ansvar och initiativförmåga. Vi lägger stor vikt vid bemötande, samarbetsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande.
Arbetet innefattar också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Som medarbetare har du stöd av enhetschef, sjuksköterska samt rehabteam med arbetsterapeut och fysioterapeut.
Om arbetsplatsen
Sorsele kommun har boenden med inriktning mot demens, Åbacken och Utsikten, ett särskild boende, Norrskenet samt ett korttidsboende, Vintergatan.
Avdelningarna har ett samarbete med varandra vilket innebär man vid behov jobbar på andra avdelningar.Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss ger du service och personlig omvårdnad till våra äldre.
Vi vill att du har ett tydligt kundfokus och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat utifrån situationen.
Att arbeta inom särskilt boende innebär stort eget ansvar och initiativförmåga. Vi lägger stor vikt vid bemötande, samarbetsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande.
Arbetet innefattar också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Som medarbetare har du stöd av enhetschef, sjuksköterska samt rehabteam med arbetsterapeut och fysioterapeut.
Dina egenskaper
Du har ett bra bemötande och är lätt att samarbeta med. Tydlighet i din kommunikation är viktigt. Att du på ett positivt sätt tänker framåt och har de äldres bästa i fokus ser vi som en förutsättning för att du skall trivas hos oss.
Kompetens och kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd undersköterske-/omvårdnadsutbildning enligt gymnasieskolan eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Varaktighet/arbetstid
Omfattning: Heltid, deltid
Tillträde: enligt överenskommelse. Ersättning
Enligt avtal. Kommunen tillämpar individuell lönesättning
Märk din ansökan med: Dnr 2026/457-023
Du som önskar löneuppgifter om ingångslönespann är välkommen att kontakta Personalenheten via loner@sorsele.se
. Här får du mer information om vilka kollektivavtal vi omfattas av: https://skr.se/kollektivavtal.1236.html
Vill du veta mer specifikt vilket avtal tjänsten omfattas av, kan du kontakta rekryterande chef eller facklig kontaktperson i annonsen.
I Sorsele kommun tillämpas tillitsbaserad styrning. Vår värdegrund är mod, glädje och respekt.
Läs mer:
Jobba i Sorsele kommun: https://www.sorsele.se/jobb-och-arbetsmarknad/
Flytta till Sorsele kommun: https://portal.sorsele.se/flytta-hit
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post till kommun@sorsele.se
senast 2026-09-13. Rekrytering sker löpande.
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2026/457-023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele Kommun
(org.nr 212000-2585)
Burevägen 4 (visa karta
)
924 81 SORSELE Arbetsplats
Sorsele kommun Kontakt
Enhetschef Utsikten/Åbacken
Anja Scholer 0952-141 64 Jobbnummer
10021220