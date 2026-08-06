Undersköterskor till Akutmottagning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-08-06
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Är du undersköterska som vill utvecklas i en stimulerande miljö där teamarbete, kompetens och patienten står i centrum? Hos oss på akutmottagningen i Malmö får du ett varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter och engagerade kollegor. Välkommen med din ansökan!
Malmö akutmottagning är en av de största verksamheterna vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi tar hand om cirka 80 000 patienter per år, varav cirka 6000 är barn. Vi är även en av Sveriges största akutmottagningar.
Vår vision är att vara Sveriges bästa akutmottagning, där vårt arbete präglas av bemötande, tillgänglighet och kompetens. För att våra medarbetare ska ha bästa möjliga förutsättningar att arbeta mot vår vision, satsar vi mycket på utbildningar för att kontinuerligt höja kompetensen på vår arbetsplats.
Vi är cirka 190 anställda som tillsammans ansvarar för det akuta omhändertagandet av svårt sjuka och skadade patienter inom medicin, infektion, kirurgi, urologi och ortopedi. Under jourtid har vi även öronverksamhet. Här arbetar flera akutläkarspecialister och många läkare är under specialistutbildning till akutläkare. Vi har också flera specialistutbildade akutsjuksköterskor och fler som utbildar sig till specialistsjuksköterska inom akutsjukvård.
Vår värdestyrda organisation genomsyrar våra värderingar både det dagliga arbetet och de beslut som fattas. Vi strävar efter att vara en välkomnande arbetsplats som visar omtanke och respekt för andra människor, samtidigt som vi vill vara drivande i utvecklingen av vårt arbetssätt för att möta framtidens utmaningar.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Vi ser fram emot att välkomna tre nya kollegor till oss på Akutmottagningen i Malmö. Är du en av dem?
Som undersköterska på akutmottagningen i Malmö har du en viktig roll i det akuta omhändertagandet och ansvarar för att ge god och trygg omvårdnad till våra patienter.
Arbetet som undersköterska hos oss ger dig möjlighet att utveckla en bred kompetens inom akutsjukvård. Vi satsar på intern kompetensutveckling och erbjuder stöd för att du ska kunna utvecklas i din roll och känna dig trygg i arbetet på akutmottagningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Om du läst enligt tidigare programstruktur välkomnar vi dig med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Du skall vara trygg i din yrkesroll och skall ha arbetat som undersköterska i minst ett år. Tidigare erfarenheter från arbete som undersköterska på sjukhus, gärna inom akutsjukvård är mycket meriterande för tjänsten.
För att lyckas i tjänsten värdesätter du ett välkomnande samarbete och bidrar till detta genom din flexibilitet och ditt engagemang. Du har lätt för att ta egna initiativ och är drivande i ditt intresse för kvalitet och patientsäkerhet. Att visa omtanke och respekt samt att fokusera på patienten är en självklarhet för dig.
I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du motiverar varför just du är lämplig för denna tjänst. Varmt välkommen in med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse. .
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din vård- och omsorgsutbildning samt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337664". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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214 28 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Anders Öjerstedt, Enhetschef 040-33 51 03 Jobbnummer
10023773