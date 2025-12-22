Undersköterskor, Sjöjungfruns vård- och omsorgsboende
2025-12-22
Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.
Vård- och omsorgsboendet Sjöjungfrun ligger på Tomtebo vid Nydalasjöns sydspets, cirka 6 km från Umeå centrum. Boendet har 48 lägenheter fördelade på tre våningsplan. Varje våningsplan har två avdelningar med 8 lägenheter per avdelning. Hos oss finns mycket goda möjligheter till utevistelse. Förutom närheten till Nydalasjön har vi både balkonger, uteplatser och en gemensam innergård som uppmuntrar till att vistas utomhus.
En av våra största styrkor är vårt engagerade och sammansvetsade personalteam. Tillsammans arbetar vi för att skapa en hemlik och trygg miljö för de boende. Vår personalgrupp består av medarbetare i olika åldrar och med varierande bakgrund, erfarenhet och kompetens - en kombination som verkligen stärker vårt samarbete.
Vi ser nu fram emot att välkomna två nya undersköterskor till teamet!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Med ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande bistår du våra boende i deras vardag. Den boendes medbestämmande står i fokus och du bidrar till att insatser utförs, med god kvalitet, enligt biståndsbeslut och genomförandeplan. Du kommer att vara behjälplig med bland annat omvårdnad, personlig hygien, tvätt, städ, måltider och övrig service.
I arbetsuppgifterna ingår även dokumentation av åtgärder och hälsotillstånd samt medicinska arbetsuppgifter utifrån delegering av ansvarig sjuksköterska.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. Du är ansvarstagande och vill bidra till en högkvalitativ verksamhet genom att vara professionell och tillmötesgående gentemot både boende och anhöriga, kollegor och andra professioner. Du har en empatisk läggning, är ödmjuk med god samarbetsvilja och är en bra teamspelare. Du är konstruktiv och initiativrik och kan arbeta självständigt.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla sond-/medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Rökning och pälsdjur kan förekomma på arbetsplatsen, så du bör inte vara allergisk. Tunga lyft förekommer, hjälpmedel ska användas.Övrig information
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
