Undersköterskor hemtjänst Rydaholm och Bor
2026-03-12
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-03-12Beskrivning
Nu söker vi ett par personer för vikariat till hemtjänsten i Rydaholm och Bor, med eventuell möjlighet till förlängning! Arbetet innebär tjänstgöring dag- kväll- och varannan helg.
Ett av vikariaten är en rad med arbete varje helg samt vissa vardagskvällar, ange i din ansökan om du är intresserad av helgraden eller en vanlig rad. Helg-raden har sin start i slutet av maj, övriga vikariat omgående. Välkommen att söka till oss, två härliga arbetslag med fin gemenskap och samarbete! Här hjälps man åt i arbetet och har roligt på jobbet, och i varje arbetslag finns samordnare på plats!
Välkommen med din ansökan!
Alla våra verksamheter arbetar utifrån Värnamo kommuns värdegrund MURAS:
Människan i fokus, Utveckling, Respekt, Arbetsglädje, Samverkan.
Intervjuer kommer att ske löpande!Dina arbetsuppgifter
Att med brukarens behov i centrum ge omvårdnad och service enligt biståndsbeslut och genomförandeplan, med respekt för brukarens integritet, delaktighet och självbestämmande.
Erfarenhet av vård- och omsorgsarbete är meriterande då det ställer krav på dig som person att vara självgående i den betydelsen av att vara bekväm med att arbeta själv i den enskildes hem.
I arbetsuppgifterna ingår också IT-baserad dokumentation och administration samt delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som ger undersköterskekompetens samt god datakunskap. Tjänsten kräver god samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet är meriterande.
Det är bra om du har erfarenhet av omvårdnadsarbete och är trygg i dig själv, då man arbetar i den enskildes hem och utför delar av arbetet själv.
Erfarenhet av omsorgsarbete är meriterande.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökande.Anställningsvillkor
Före erbjudande om anställning ska ett utdrag från polisens belastningsregister uppvisas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel och för att vara behörig som undersköterska måste ett intyg från socialstyrelsen lämnas.
Godkända betyg i svenska i tal och skrift.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav, samt att kunna cykla.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/158". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Helena Westh 0370-380109
9792161