Undersköterska-Landskrona
Roi Rekrytering Sverige AB / Undersköterskejobb / Landskrona Visa alla undersköterskejobb i Landskrona
2025-12-06
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Roi Rekrytering Sverige AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Lomma
, Lund
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp vår verksamhet?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska (gärna legitimerad). Du har tidigare erfarenhet av arbetet, personlig lämplighet och bra samarbetsförmåga. Du behärskar svenska språket i tal och skrift, har kanske ett eller flera andra språk. Du ska ha fokus på individen, se deras behov och vara flexibel inom deras beslut. Är du engagerad och tycker ditt arbete med andra människor ger dig ett värde? Då är du välkommen med din ansökan till oss!Publiceringsdatum2025-12-06Om företaget
Abello hemtjänst - vi är en pålitlig hemtjänst som ger stöd enligt biståndsbeslut från kommunen. Utöver hemtjänst levererar vi hemsjukvård och hushållsnära tjänster. Vi samarbetar i team - vi utvecklas tillsammans och arbetar mot gemensamma mål. Din delaktighet och ditt engagemang tas tillvara hos oss. Mångfald är en styrka som genomsyrar bemötande, mat/måltider, socialt sammanhang och språk. Hos oss får du kompetensutveckling och kan bidra med dina kunskaper. Abello arbetar för kontinuerlig kunskapsutveckling och regelbunden handledning för alla medarbetare. Verksamheten bedrivs nära kunden vilket ger stor möjlighet att påverka, så det blir trygg och säker vård utifrån deras behov.
Om dig
Du har ett varmt hjärta och ett stort engagemang, tycker om utmaningar och brinner för att arbeta med människor i behov av stöd. I hemtjänsten jobbar vi hemma hos våra kunder, det är din arbetsplats men först och främst deras hem, där du visar respekt. Du ska kunna följa individuella genomförandeplaner, arbeta självständigt men även vara en i gruppen. Såklart är du serviceinriktad och ansvarsfull.Arbetsuppgifter
Just nu söker vi en ny undersköterska till vår enhet i Landskrona. Det huvudsakliga uppdraget som undersköterska inom Abello hemtjänst innebär för dig att:
Ha ett professionellt förhållningssätt, det betyder att du alltid har god kvalitet i vård och bemötande
Vara flexibel och utvecklingsinriktad.
Ta eget ansvar och ha förmåga att samarbeta.
Vi arbetar med fast omsorgskontakt där du kommer fungera som spindeln i nätet hos ett antal kunder. Du är den viktigaste länken med kundens behov i centrum.
Du förutsätts ta de delegeringar som arbetsgivare kräver.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat personlig omvårdnad, hygien, inköp, hjälp med måltider, förflyttningar, medicin givning mm. Profil
Undersköterska (gärna legitimerad)
Körkort B, men det är också bra om du kan cykla.
Trygg med datorer och mobiltelefoner, samt goda kunskaper i svenska språket.
Meriterande: specialistutbildningar kring kognitiv svikt och demens.Ersättning
Vi har kollektivavtal och individuell lönesättning.Övrig information
Vi tillämpar provanställning om sex månader.
Du får friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Roi Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556742-3248) Arbetsplats
Abello Hemtjänst AB Jobbnummer
9632067