Undersköterska, Vårdcentral Avesta
2026-01-19
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Primärvården är navet i vården och ska bedriva en god och säker vård för våra invånare. Är du sugen på ett varierande arbete tillsammans med kompetenta och trevliga medarbetare där patienten är i fokus och där vi vill att du ska trivas och få bidra med kunskap och att utvecklas? Då tycker vi att just du ska söka dig till oss!
Vårdcentral Avesta är en av Regionens vårdcentraler och är belägen på Avesta lasarettsområdet. Vi har ca 11000 listade patienter och hos oss arbetar ca 65 personer inom olika yrkeskategorier såsom läkare, undersköterskor, samtalsterapeuter, medicinska sekreterare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, barnmorskor samt fotvårdsterapeut.
Undersköterska, Vårdcentral AvestaPubliceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Tjänsten vi nu vill tillsätta är en undersköterska. I arbetet som undersköterska på Vårdcentral Avesta kommer Du att assistera läkare på läkarmottagning, bemanna lab och utföra provtagningar samt arbeta administrativt gällande bokning av provtagningstider utifrån inkommande samtal i vår TeleQ. Du kommer även att ha undersköterskemottagning där som undersköterskan byter katetrar, utför enklare såromläggningar, audiogram etc. Utöver detta förekommer också andra arbetsuppgifter såsom att bemanna vår reception och utföra beställningar till förråd och uppackning av förbrukningsmaterial.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen
Meriterande
Har tidigare erfarenhet från hälso- och sjukvården
Har grundläggande utbildning inom Cosmic
Har erfarenhet av mottagningsarbete i roll som undersköterskaSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
