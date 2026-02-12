Undersköterska/Vårdbiträde till Värmdö kommun
Värmdö Kommun / Undersköterskejobb / Värmdö Visa alla undersköterskejobb i Värmdö
2026-02-12
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värmdö Kommun i Värmdö
, Stockholm
, Töreboda
eller i hela Sverige
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Vår verksamhet
Med stort engagemang, arbetsglädje och ett professionellt bemötande tar vi oss an varje dag.
Vi har förmånen att få hjälpa våra äldre medborgare i deras vardag. Vi är eniga om att ett respektfullt förhållningssätt är viktigt och du kommer att märka det genom vår närvaro där vi ser och lyssnar på människor vi möter.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt arbete där du tillsammans med kollegorna får möjlighet att utveckla en verksamhet där våra äldre är i fokus. Nu söker vi flera undersköterskor och vårdbiträden till våra verksamheter i Gustavsberg och på Djurö.
Ditt uppdrag
I rollen som undersköterska/vårdbiträde inom Värmdö kommun får du arbeta med något av det bästa och mest berikande som finns - att göra vardagen meningsfull för våra äldre medborgare. Att vara professionell handlar lika mycket om ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor, som att arbeta med omvårdnadsuppgifter och service. Vi arbetar mycket med att ha ett professionellt förhållningssätt både gentemot våra kunder och inom arbetsgruppen.
I hemtjänsten är du den som skapar trygghet i den äldres egen vardagsmiljö. Du bygger relationer, stärker självständigheten och möter människor där de lever sina liv. Det är ett självständigt och varierande arbete där du får följa individen nära. Här krävs att du har B-körkort.
På SÄBO (särskilt boende) är du en del av ett team som finns till hands dygnet runt. Du bidrar till trygghet, rutiner, aktiviteter och omsorg för personer med större behov. Här skapar du en varm och meningsfull tillvaro - och finns där när det verkligen behövs.
Två verksamheter. Olika vardagar.
Din erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller vårdbiträde och har tidigare erfarenhet av arbete inom hemtjänst och/eller äldreomsorg. Du ska kunna tala och förstå svenska bra och även kunna uttrycka dig väl i skrift, då kommunikation är ett viktigt behov får våra äldre. Du behöver ha fyllt 18 år. För att arbeta inom hemtjänst behöver du ha giltigt B-körkort.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för människor. Vi förväntar oss att du har en stor dos empati och är bra på att bygga relationer och skapa kontakt. Du är lyhörd och närvarande och har ett serviceinriktat tänk. Vidare ser vi att du är intresserad av att stärka den friska, hälsosamma delen av livet.
Dina personliga egenskaper
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, arbetserfarenhet till tjänsten.
Anställningarna är visstidsanställningar med varierande sysselsättningsgrad. För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning. Språktest kan förekomma vid denna rekrytering.
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och genomför kompetensbaserade rekryteringsprocesser.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/84". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Social- och omsorgskontoret, Avdelningen för äldreomsorg i egen regi Kontakt
Helena Adestedt 08-57047618 Jobbnummer
9737883