Administrativ specialist inom tillträdeshantering
Trivs du i en roll där struktur, noggrannhet och ansvar är en naturlig del av vardagen? Gillar du att arbeta administrativt, följa processer och säkerställa att arbetet blir korrekt utfört? Då kan detta vara en roll för dig!
Svenska kraftnät har en central roll i Sveriges elförsörjning och ansvarar för att elen når fram till människor och verksamheter över hela landet. I takt med den gröna omställningen och ett ökat fokus på säkerhetsfrågor blir vårt uppdrag viktigare än någonsin. För att verksamheten ska fungera säkert och effektivt krävs välfungerande processer för tillträde till våra anläggningar och miljöer.
Nu söker vi två administrativa specialister till enheten Fysisk säkerhet - roller där du blir en viktig del av arbetet med tillträdeshantering inom samhällskritisk infrastruktur.
Rollen passar dig som är nyfiken på säkerhetsfrågor och som vill utvecklas inom ett område som blir allt viktigare för Sverige och samhället i stort.
I den här rollen arbetar du med kvalificerad administration kopplad till tillträde - en avgörande uppgift för en säker och välfungerande samhällsviktig verksamhet.
Arbetet består till stor del av ärendehantering, registrering och uppföljning samt kontroller och administration kopplad till tillträde och säkerhetsärenden.
Vi arbetar i egenutvecklade system och utvecklar löpande våra arbetssätt för att skapa mer effektiva och strukturerade processer.
Du blir en del av ett team som arbetar nära både interna och externa aktörer. Rollen innebär många kontaktytor och passar dig som trivs med samarbete, tydliga processer och ett strukturerat arbete där du bidrar till att saker blir rätt och fungerar i praktiken.
Vi rekryterar till två roller med liknande innehåll men med något olika inriktning:
en roll med fokus på tillträdessystem och behörighetsadministration
en roll med fokus på ledsagning och koordinering kring tillträden och externa besök
Gemensamt för rollerna är ett tydligt administrativt fokus, väl definierade processer och arbete i en verksamhet där säkerhet och noggrannhet är centralt. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas över tid och bygga specialistkompetens inom tillträdeshantering och säkerhetsadministration.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Hantering av ärenden kopplade till tillträde och behörigheter
Registrering, uppföljning och kvalitetssäkring
Säkerställa att rutiner och säkerhetskrav följs
Samarbete med interna och externa aktörer
Dokumentation av säkerhetsärenden
Bidra till utveckling och förbättring av arbetssätt
Enheten Fysisk säkerhet är en del av division Gemensamma funktioner och ansvarar för fysisk säkerhet inom ramen för säkerhetsskydd.
Skallkrav
Om dig
Vi söker dig som trivs med administrativa arbetsuppgifter och som motiveras av att arbeta strukturerat, noggrant och effektivt. Du har lätt för att sätta dig in i rutiner och processer och arbetar med fokus på att saker blir rätt och följer fastställda arbetssätt.
Du är ansvarstagande och har ett arbetssätt som präglas av ordning, kvalitet och integritet. Rollen innebär många kontaktytor och vi tror därför att du trivs med samarbete och med att skapa goda relationer, både internt och externt.
Du trivs med att hantera flera ärenden parallellt och arbetar strukturerat även när tempot varierar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper
Du behöver inte kunna allt från början. Svenska kraftnät satsar på att ge dig god introduktion, stöd från erfarna kollegor och möjlighet att växa in i rollen över tid.
Du har även:
Gymnasieutbildning
Erfarenhet av administrativt arbete med ärendehantering och dokumentation
God systemvana och lätt för att arbeta i digitala verktyg och administrativa system
God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom säkerhet, administration eller offentlig förvaltning (t.ex. YH)
Erfarenhet från myndighet eller annan reglerad verksamhet (t.ex. infrastruktur, energi, försvar, flygplats eller liknande)
Erfarenhet av arbete med tillträde, behörigheter eller säkerhetsadministration i verksamheter med höga säkerhetskrav
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Sista dag att ansöka är 11 juni 2026
Vi använder urvalsfrågor i stället för personligt brev
Tjänsten är en Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Vid frågor om tjänsten eller om rekryteringsprocessen kontakta gärna ansvarig rekryteringskonsult Malin Magnusson på Jefferson Wells, 076-780 68 64. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: mailto:fornamn.efternamn@svk.sehttps://www.svk.se/jobba-har/
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284)
172 31 SUNDBYBERG
