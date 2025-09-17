Undersköterska/vårdbiträde natt
Gällivare kommun / Undersköterskejobb / Gällivare
2025-09-17
Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning av verksamheten
Älvgården är ett särskilt boende för äldre beläget på Gällivare lasarett med närhet till natursköna omgivningar och hembygdsområdet. Älvgården plan 7 avdelning Sjöfallet har 15 boendeplatser. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska under nattarbete krävs att du kan arbeta självständigt och har lång erfarenhet inom området. Du ansvarar över att brukaren får en god livskvalitet genom att tillgodose individuella behov utifrån de genomförandeplaner som upprättas och verksamhetens riktlinjer och målsättning. Du är ett stöd i vardagen för brukaren och hjälper till med det personen behöver hjälp med såsom att ge medicin, hjälpa brukaren med hygien, på/avklädning och social gemenskap. I uppdraget som undersköterska eller vårdbiträde ingår även en del administrativa arbetsuppgifter så som dokumentation och schemaläggning. Kvalifikationer
Treårigt omvårdnadsprogram, undersköterskeutbildning, annan utbildning som bedöms likvärdig eller arbetserfarenhet inom området. Vi söker dig som är ansvarstagande och har lätt för att samarbeta, du har kunskap inom området, är positiv och har stort intresse och engagemang som du har lätt för att omsätta i praktiska handlingar på enheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Övrig information
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar Anställningstyp/arbetstider
Tillsvidareanställning heltid.
Helgtjänstgöring varannan helg.
Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk.
Tillträde / Ansökan
Enligt överenskommelse. Rekrytering sker fortlöpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Upplysningar
Enhetschef Kristina Barrelöv 0970-81 89 01 Kristina.barrelov@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
(org.nr 212000-2726) Arbetsplats
Gällivare Kommun Kontakt
Enhetschef
Kristina Barrelöv kristina.barrelov@gallivare.se 0970-818901 Jobbnummer
9513658