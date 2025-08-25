Undersköterska/vårdbiträde med processamordnaransvar
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Nu söker vi dig som trivs att arbeta med våra äldre men som också vill arbeta i en administrativ roll med den dagliga planeringen.
Läs vidare för att få veta mer om rollen som processamordnare i Huskvarna söders hemtjänst!
Det goda mötet - det är vad Jönköpings kommun hemtjänst handlar om.
Ditt nya jobb
I tjänsten som undersköterska med processamordnadansvar är grunden i tjänsten omvårdnads- och servicearbetet med en roll som processamordnare. Rollen som processamordnare utgör en stor del av din arbetsdag och omfattar daglig planering, social dokumentation samt kommunikation med medborgare, anhöriga och kollegor - vilket är en central del av arbetet. Vi arbetar alltid utifrån kundens behov och önskemål med ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke som är grunden inom vår verksamhet.
I rollen ingår att tillsammans med enhetschef arbeta enligt hemtjänstprocessen och verka för goda kundrelationer, ekonomi i balans samt en god arbetsmiljö för gruppens medarbetare. Som processamordnare tar du även emot nya beställningar av hemtjänstärenden från handläggare i Combine, startar upp nya ärenden, kontaktar handläggare för eventuell extratid, lägger in och avslutar frånvaro i Multi Access och Kompanion samt förbereder för nya hemtjänstkunder.
Din kompetens
Vi söker dig som har längre arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen. För tjänsten är det meriterande om du tidigare har arbetat inom specifikt hemtjänst. Du ska behärska svenska i tal, skrift och läsförståelse eftersom en central del i arbetet är att du ska kunna kommunicera med medborgare och anhöriga, samt att du ska skriva dokumentation och läsa information som berör arbetet. För tjänsten krävs det B-körkort. Erfarenhet från schemaplanering i Multi access och planering i systemet Kompanion är meriterande.
Tjänsten passar dig som är ansvarstagande och trygg i dig själv. Du har en god förmåga att bygga relationer och samarbeta med olika yrkesroller. Med ditt förtroendeingivande och flexibla förhållningssätt skapar du goda förutsättningar för samverkan. Som processamordnare arbetar du strukturerat, med förmåga att planera och prioritera. Du har ett helhetsperspektiv på verksamheten och kan se både detaljer och mindre delar i ett större sammanhang.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper att agera, planera samt koordinera.
Vi erbjuder dig
Variation i arbetet, mötet med människor och att du får möjligheten att göra skillnad för våra äldre så att de får det bra i vardagen. Vidare erbjuder vi dig en trygg anställning med lön enligt avtal. Du kan läsa mer om våra förmåner här: https://jonkoping.varbi.com/center/tool/position/743207/edit/tab:2/Du
Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor och arbetar serviceinriktat mot våra kunder. Du håller dig lugn i stressade situationer och ser möjligheter i förändringar. Vidare har du förmågan att samarbeta med dina kollegor samt resonera och diskutera fram lösningar på ett konstruktivt sätt. Arbetet förutsätter att du är flexibel och strukturerad i ditt arbete. Det är viktigt att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och utför de med noggrannhet. Som person tror vi även att du är stabil, trygg, och initiativtagande. I rekryteringen lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Välkommen till oss
Huskvarna Söder hemtjänst upptagningsområde sträcker sig från Södra delen av Huskvarna till flera områden uppe på Berget såsom Egna hem och Fagerslätt. Vår grupplokal är belägen på Idrottsgatan 1 i Huskvarna. Personalgruppen består idag av 22 engagerade medarbetare som brinner för att ge god vård och omsorg till våra kunder.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidaretjänst på heltid där du delar rollen som processamordnare med en annan processamordnare i gruppen, detta innebär att det i rollen ingår att du ska arbeta ute hos kund på ca 50% procent.
Arbetstiden är i grunden förlagd till dag, kväll och helg, men rollen som processamordnare är i dagsläget förlagd till dagtid. Vid behov kan kväll och helg behöva utföras med ett varierande schema. Jönköpings kommun stävar efter heltid som norm och erbjuder alltid 100 % sysselsättningsgrad. Vi arbetar med samplanering vilket innebär att arbete i flera hemtjänstgrupper kommer att vara aktuellt. Provanställning kan komma att tillämpas.
Rollen som processamordnare är inte bestående utan kan upphöra vid behov eller på chefens inrådan. Om du blir kallad på intervju vill vi att du har med dig ditt examensbevis och tjänstgöringsintyg från tidigare arbetsplatser samt körkort. Detta för att processen inte ska dra ut på tiden.
Vill du veta mer?
Nina Cepic, enhetschef
Telefonnummer: 036-10 69 67
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Undersköterska/vårdbiträde med processamordnaransvar!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
