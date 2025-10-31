Undersköterska till Wijbacken
2025-10-31
Några av våra medarbetare går vidare till nya utmaningar därför söker vi nu undersköterskor dag.
Wijbacken är en dynamisk plats där det händer mycket positiva saker i vardagen. Många av våra medarbetare har arbetat i verksamheten under en längre tid och det finns stort engagemang, mycket arbetsglädje i vardagen och en vilja att bidra till verksamhetens utveckling. Vi arbetar medvetet för att vara tydliga i vår kommunikation och vi tränar på det dagligen i alla arbetsgrupper. Vårt mål är att du växer både i din profession och som person, för vi vet att den individuella utvecklingen förbättrar verksamhetens kvalité. Vi arbetar enligt det salutogena förhållningssättet både som ledare och omsorgspersonal. Detta gör vi för att skapa goda förutsättningar till en bra arbetsvardag.
Wijbacken är vård och omsorgsboende och består av 34 lägenheter fördelade i tre bostadsgrupper. Vi har ca. 30 medarbetare. 25 av lägenheterna är inriktade till personer med omvårdnadsbehov och 9 för personer med demensdiagnos. Boendet ligger naturskönt i Hölö och är omgiven av en kohage och åkermark. Det är en fördel att ha bil och körkort då bussförbindelser är begränsade på kvällar och helger. Adress: Wijbacksvägen 17, 15371 Hölö.
Din dag på arbetet
Du arbetar som en professionell undersköterska genom ett kontaktmannaskap som ger den boende trygghet och kontinuitet i omsorgen. Du vill och verkar för att den boende ska stå i fokus och du strävar efter att vara nyfiken på hur bra omsorg formas i samarbetet med anhöriga. Du hjälper och stöttar boende med allt som de behöver i sitt dagliga liv och skapar en meningsfull vardag utifrån den individuella förutsättningar samt önskemål som finns beskrivet i genomförandeplanen.
Det är viktigt att våra medarbetare har kunskaper om Socialtjänstlagen och vi ser gärna att även du har det. Du är intresserad av att utveckla verksamheten till det bättre med goda idéer och gott samarbete. Du kommer ingå i ett team med övriga professioner som arbetar i verksamheten och vi förutsätter att du bidrar med ditt engagemang, kunskaper och erfarenheter.
Vem är du?

Dina personliga egenskaper
• Du tycker om att arbeta med äldre och ser helheten i omsorgen.
• Du tar eget ansvar och samarbetar med kollegor, arbetsledning och anhöriga.
• Du är nyfiken och visar mycket engagemang.
• Ett gott bemötande är självklart för dig och du vill vara med och utveckla äldreomsorgen enligt Socialstyrelsens riktlinjer.
• Att anpassa arbetsdagen efter boendes behov är en självklart för dig och du är flexibel utifrån verksamhetens behov.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Kvalifikationer
• Vård och omsorgsprogrammet vid gymnasium, komvux eller yrkeshögskola med inrikning äldreomsorg, skyddad yrkestitel
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster som kräver registerkontroll. Ett registerutdrag (bakgrunds- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-11-16
Enhetschef
Anne Viertola anne-maria.viertola@sodertalje.se 08-523 066 52 Jobbnummer
