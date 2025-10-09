Undersköterska till Villa Täby Park
Vardaga AB / Undersköterskejobb / Täby Visa alla undersköterskejobb i Täby
2025-10-09
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Villa Täby Park en undersköterska till vår demensavdelning för tillsvidareanställning på 70-80%. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Det här får du hos oss: * Utbildning som gör ditt arbete enklare, till exempel vårdhygien, bemötande vid demenssjukdom och ergonomi. * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden. Till exempel kan du köpa biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra pris. * En coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen. * Tydliga arbetssätt och rutiner som förenklar ditt jobb. * Karriär- och utvecklingsmöjligheter. Till exempel kan du bli gruppchef med personalansvar eller få ett specifikt ämnesansvar som demensansvarig eller hygienombud. * Självklart har vi även friskvårdsbidrag, skobidrag, arbetskläder och kollektivavtal.
Om Villa Täby Park Villa Täby Park har plats för 80 äldre där varje avdelning har ett gemensamt kök och trivsamma utrymmen för samvaro och måltider. Det finns gemensam uteplats och balkonger och vi har en vacker och livfull trädgård * Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Vardagas Demensakademi.
• Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg.Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14-18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter för att sätta guldkant på tillvaron för våra boende.
• Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten. Att bli gruppchef kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska. * Här arbetar vi med djur i vården och har regelbundet besök av terapihundar.
Som undersköterska är du oerhört viktig! Din uppgift är att ge livskvalitet. Med hjälp av dig kan våra boende behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Du ser varje person och tolkar vad de behöver. Du står närmast den boende och har därmed en nyckelroll i teamet med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Du medverkar också vid vårdplanering och skriver social dokumentation.
Med hjärtat på rätta stället Hos oss får du arbeta i en stark kultur där vi drivs av vår vision: Vi gör världen lite bättre, en människa i taget. Det är oerhört viktigt att du delar vår vision och våra fyra värderingar:
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund. Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens Tillsammans jobbar vi kontinuerligt med att säkra att värdegrunden genomsyrar vårt bemötande, både till varandra och alla som bor hos oss. Din erfarenhet och kunskap Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska och har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är också meriterande. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du delar våra värderingar och har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Vi tror att du: - lockas av ett varierat arbete och tycker om att möta människor i olika situationer. - är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar. - trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
Övrigt
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: löpande Sista dag att ansöka är 20251107 tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning Har du frågor? Kontakta gärna: Gruppchef Nurka Avdo på nurka.avdo@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Intervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Jenny Camilla Sundqvist jennycamilla.sundqvist@vardaga.se Jobbnummer
9548735