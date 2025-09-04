Undersköterska till urologiska kliniken
Urologiska kliniken söker dig som är stolt över att vara undersköterska.
Vill du jobba i ett trevligt gäng där vårt mål är att ge specialiserad och god vård med möjlighet till utveckling genom en bra arbetsmiljö? Då är urologen rätt arbetsplats!
Vårt erbjudande
Region Östergötland har höga ambitioner. Vi är och vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning i världsklass. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Vi har förutsättningarna för spännande karriärvägar, för att du ska kunna göra skillnad, och för livet framåt. Urologiska kliniken i Östergötland är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC). Kliniken ansvarar för den egna regionen och är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken har cirka 100 anställda och består av en vårdavdelning på universitetssjukhuset, avdelning B192, Stenenheten i Norrköping samt mottagningar i Linköping och Norrköping.
Avdelning B192 har 18 vårdplatser och bedriver både planerad högspecialiserad urologisk kirurgi och vård samt har ett akut inflöde av patienter. 6 av vårdplatserna finns på en 5-dygnsenhet tillsammans med kirurgiska kliniken.
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar i vårdlag med 5-7 patienter där teamet kring patienten består av läkare, avancerade specialistsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor samt kurator och fysioterapeut. Dagtid finns även en koordinator. Jobbet som undersköterska innebär ansvar för att omvårdnaden i varje given situation håller rätt kvalitet och utgår från patientens enskilda behov och resurser. I din roll ingår att samarbeta i teamet samt verka för ett positivt klimat på arbetsplatsen. Som undersköterska roterar du mellan dag, kväll och på sikt natt. Teamet ansvar för mellan 5-7 patienter. Introduktionen skräddarsys efter dina behov, oftast är den 3 veckor. Vi är måna om att du ska känna dig välkommen och trygg i din roll. Vi ser även positivt på fortsatt kompetensutveckling och egna ansvarsområden.
Vi arbetar med önskeschema och har som mål att arbetar 2 helger av 5. (Schemaläggningen sker i Tessa, ett schemaläggningsprogram där man önskar sitt eget schema via dator eller mobil.
På sikt finns även möjlighet till rotation mot vår urologiska mottagning på universitetssjukhuset.
Om dig
Undersköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård alt specialistundersköterskeutbildning. Erfarenhet av urologisk och eller kirurgisk omvårdnad är meriterande. Erfarenhet av stomiskötsel är meriterande men inte ett krav. God kunskap i svenska språket i både tal och skrift.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder vikariat på 6 månader med möjlighet till tillsvidareanställning. Vikariatet är till och med 31 augusti 2026.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
