Undersköterska till Tornet, dag/kväll samt nattjänst
Jönköpings kommun / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2025-11-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Är du självgående, serviceinriktad och vill göra skillnad i ditt arbete? Vill du ha ett arbete där din insats gör samhällsnytta? Då har du en tjänst som undersköterska att söka på Tornets äldreboende, där vi nu söker personal till både dag/kvällstjänstgöring samt kväll-/nattjänstgöring.
Ditt nya jobb
Dina arbetsuppgifter innebär personlig omvårdnad, vardagliga sysslor, sociala aktiviteter, läkemedelshantering och diverse ansvarsområden. Du arbetar även aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation.
Vi arbetar efter ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi ser till det friska och de möjligheter och resurser som finns hos varje person. Det du kan och vill göra själv ska du också göra själv. Målet är att du ska ha en meningsfull dag så att du får leva ett värdigt liv och få känna välbefinnande. All omsorg utformas efter den boendes behov, önskningar och förutsättningar. Tornets äldreboende erbjuder aktiviteter både individuellt och i grupp. Vi bjuder in frivilligorganisationer för att bredda utbudet av aktiviteter. Vi sätter stort värde till de anhöriga som kan och vill delta i aktiviteter och kanske själva kan bidra med sin kunskap och sina färdigheter.
Din kompetens
Du är utbildad undersköterska med erfarenhet av arbete inom särskilt boende och/eller demens. För dig som söker kväll-/nattjänsten ser vi gärna tidigare erfarenhet av detta.
För att lyckas i rollen som undersköterska hos oss har du ett genuint intresse av att vilja driva och utveckla olika kvalitetshöjande aktiviteter för våra äldre medborgare. Du är positiv, flexibel och bra på att självständigt planera och utföra ditt arbete. Du är stabil och har förmågan att hantera en händelserik vardag och behålla lugnet även vid oförutsedda eller akuta händelser. Du har vidare även en god samarbetsförmåga, god kommunikationsförmåga och ser till individens och verksamhetens bästa i ditt agerande och beslutsfattande.
Du som söker har mycket goda kunskaper i att tala och skriva svenska språket och du har en hög läsförståelse av skrivna texter. Du ska aktivt kunna ta del utbildningar/information på arbetsplatsträffar samt kunna ta till dig information. Vidare har du vana av att föra journalanteckningar och har en mycket god datavana.
Arbetet ställer krav på fysisk rörlighet då situationer uppstår som inte kan förutsägas och måste lösas på ett för situationen anpassat sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringen.
Vi erbjuder dig
Som anställd hos oss får du självklart ta del av olika förmåner, läs mer https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Tornets äldreboende, som består av 30 lägenheter, är centralt beläget på Jönköping Väster med korta avstånd till centrum och till Västra torgets mysiga lördagsmarknader. Vi är ett litet och mysigt äldreboende med trevligt arbetsklimat och en god stämning i arbetsgruppen. Nu söker vi en ny kollega som vill arbeta hos oss.
Socialförvaltningens uppgift är att se till att alla som vistas i Jönköpings kommun, utifrån politiskt givna uppdrag och enligt gällande lagstiftning, får sina grundläggande behov av stöd, vård och trygghet tillgodosedda. Socialförvaltningen omfattar funktionerna äldreomsorg, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg och myndighetsenhet.
Bra att veta
Rekryteringen avser:
1 tillsvidaretjänst som undersköterska dag-/kväll, heltid, med tillträde enligt överenskommelse
1 tillsvidaretjänst som undersköterska kväll-/natt, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda natt- och kvällstid både vardag samt varannan helg. Även om arbetstiderna mestadels är förlagda till kväll och natt, förekommer även arbete vid andra tidpunkter under dagtid. Innan anställningen påbörjas och anställningsavtal skrivs, kommer du som erbjuds tjänsten först att träffa Kommunhälsan för att genomgå en hälsokontroll. Denna hälsokontroll är ett krav i rekryteringen till alla våra nattjänster.
Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg och du arbetar varannan helg. Jönköping arbetar med heltid som norm och erbjuder alltid 100 % tjänstgöring. Du behöver kunna arbeta obekväma arbetstider med varannan helg samt vara flexibel i periodplaneringen då denne anpassas till verksamhetens behov. Resurspass där det kan innebära tjänstgöring på verksamhetens samtliga enheter förekommer.
I din ansökan vill vi att det finns personligt brev, ett CV samt bifogat examensbevis och tjänstgöringsbetyg/intyg. All dina tjänstgöring ska kunna styrkas och det behöver framgå i vilken omfattning du arbetat, vilken anställningsform som varit aktuellt och vilken befattning du haft.
Innan anställning är aktuell görs en registerkontroll där du ska uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering gäller utdraget som heter "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Vill du veta mer?
Rekryterande chefer, se informationsrutan. Fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/fackligasoc
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1343". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Socialförvaltningen
Johanna Alfredsson 036-107575
9591270