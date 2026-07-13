Lärare åk 7-9 till IM på Anders Ljungstedts gymnasium
Linköpings kommun / Grundskollärarjobb / Linköping Visa alla grundskollärarjobb i Linköping
2026-07-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad för de ungdomar som behöver det allra mest? På introduktionsprogrammen får du utrymme att skapa pedagogik som utgår från individen i en miljö där varje framsteg är en seger. Välkommen till oss på introduktionsprogrammen!Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Denna tjänst innebär undervisning på introduktionsprogrammen (IM) som finns för elever som inte är behöriga till gymnasieskolan. Hos oss läser eleverna yrkesintroduktion, språkintroduktion eller individuellt alternativ. Alla läser grundskoleämnen och programmen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Hos oss på IM får du möjligheten att fånga upp och motivera elever som behöver extra mycket stöd för att lyckas med sin skolgång. Arbetet på introduktionsprogrammen bygger på ett nära samarbete mellan lärare och annan personal i skolan.
En del av våra elever har intellektuell funktionsnedsättning (IF) och nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens inom detta där du har möjlighet att vara med och utveckla våra arbetssätt. Här får du använda din kreativitet för att finna nya pedagogiska vägar när traditionella metoder inte räcker till. Vi söker dig som vill bli utmanad i ditt pedagogiska ledarskap och som förstår att lärarens främsta verktyg är relationen och lyhördheten.
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Hos oss möts du av en personalgrupp som drivs av att se eleverna växa, oavsett om det handlar om ämneskunskaper eller ett stärkt självförtroende.
Din arbetsplats
Anders Ljungstedts gymnasium (ALG) är en stor skola med över 1100 elever/studerande och 220 anställda. Organisatoriskt består skolan av fem rektorsområden med nära samarbeten i frågor där det ger synergieffekter i verksamheten. Det är enkelt att ta sig till skolan som ligger endast en kort promenad från Linköpings resecentrum och det finns gott om parkeringsplatser. Att ta sig hit med stadsbuss, cykel, bil eller pendel från Norrköping/Finspång fungerar också bra.
Skolan erbjuder åtta nationella yrkesprogram där några är branschcertifierade, fyra introduktionsprogram, fem program inom anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning inom flertalet yrken och som anpassad utbildning samt yrkeshögskoleutbildning.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska, engelska eller svenska som andraspråk i åk 7-9. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 7-9. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 7-9. Det är meriterande om du har speciallärarutbildning med inriktning intellektuell funktionsnedsättning.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 7-9 eller gymnasiet under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd, i anpassad skola eller annan erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF).
I din roll som lärare i årskurs 7-9 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17342
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
HR-konsult
Anna Enberg rtcutb@utb.linkoping.se +4613262157 Jobbnummer
10000620