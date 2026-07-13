BIM-strateg och verksamhetsutvecklare för modellbaserat arbetssätt och CAD
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2026-07-13
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Som BIM-strateg och verksamhetsutvecklare för modellbaserat arbetssätt får du en central roll i att säkerställa att nya IT-lösningar verkligen möter verksamhetens behov och att processer, information och system hänger ihop i ett långsiktigt hållbart helhetsperspektiv.
Rollen spänner över både strategisk och operativ nivå där du får arbeta brett, växla perspektiv och göra skillnad på flera plan i organisationen. I din roll arbetar du nära verksamheten och är sammanhållande och drivande för avdelningens digitaliseringsarbete. Avgörande samarbetsparters är andra delar inom Nät-divisionen som jobbar med informationshantering, projektarbete och underhåll samt Svenska kraftnäts IT-division.
För division Näts räkning är du sammanhållande i arbetet mot modellbaserat arbetssätt och CAD-stöd, och knyter ihop behov gällande modellbaserat arbete från teknik, anläggningsprojekt och förvaltning med Svenska kraftnäts och division Näts strategier för digitalisering. Du är en aktiv del i divisionens strategiska och operativa arbete mot visionen om ett effektivt och obrutet informationsflöde genom hela anläggningens livscykel.
Du jobbar i nära samarbete med bland andra division Näts verksamhetsarkitekter samt förvaltnings- och utvecklingsledare. Du sitter även i staben för avdelning Ledningsteknik ock är direktrapporterande till avdelningschefen.
Om dig
Vi söker dig som är beredd att ta tag i saker och hjälpa till där det behövs, du sätter upp mål och arbetar ambitiöst för att nå målen och gör det som krävs för ett gott resultat.
Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna och ser logik i komplex miljö. Vi värdesätter en god förmåga av struktur, organisering och prioritering.
Då detta är en roll med många varierande kontaktytor ser vi att du behöver ha lätt för att skapa nya relationer samt förmågan att på ett pedagogiskt sätt kunna kommunicera med olika målgrupper.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig med examen som civilingenjör eller systemvetare alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Övriga krav på tjänsten
Minst 8 års erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan IT och verksamhet, såsom att leda och driva arbete med behovsanalyser, kravanalys och rekommendationer för IT-lösningar.
Minst 2 års erfarenhet av arbete med IT-, informations- eller verksamhetsarkitektur.
Minst 3 år av erfarenhet av ledning eller styrning av verksamhetsutvecklingsprojekt inom större organisationer där resultatet inneburit IT-stöd och nya arbetssätt.
Meriterande för tjänsten är:
Certifiering inom verksamhets- eller IT-arkitektur, TOGAF Foundation, Sparx EA eller motsvarande ramverk eller verktyg.
Erfarenhet av IT-förvaltning såsom Pm3:s förvaltningsstyrningsmodell eller DAMA för informationsstyrning.
Erfarenhet av projektverksamhet i planering- och projekteringsskedet inom infrastruktur eller fastighetssektorn.
2 år av erfarenhet av projektverksamhet i entreprenadskedet inom infrastruktur eller fastighetssektorn.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg/Stockholm.
Möjlighet till distansarbete upp till 50%, om arbetet tillåter. #LI-hybrid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är 2026-08-21.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Amelie Gustafsson Fürst, rekryterande chef, 010 475 83 75
Carl Isaksson Pahlbäck, ansvarig rekryterare, 010 489 20 28
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31
Du når oss också via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet. Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät. https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsäkerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 31 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
10000621