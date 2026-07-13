Luftvärnsregementet söker huvudlogganalytiker
Försvarsmakten / Datajobb / Halmstad Visa alla datajobb i Halmstad
2026-07-13
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet av att utveckla och driva IT-frågor? Är du säkerhetsmedveten och har ett analytiskt sinne? Då är du kanske vår nya Huvudlogganalytiker!
Vi når alltid målet – Luftvärnsregementets motto.
• Luftvärnsregementet i Halmstad utbildar, vidmakthåller och utvecklar det markbaserade luftvärnet och stödjer Hallandsgruppen (Hemvärnsförband).
• Luftvärnsregementet är en omedelbart användbar del vid insatser, såväl nationellt som internationellt, och är en efterfrågad samarbetspartner.
Regementsstaben är förbandschefens stödfunktion för att leda regementet. Här finns olika företrädare för olika sakområden/funktioner som handlägger och bereder ärenden för förbandschefens och regementets räkning.
Information om tjänsten
Du kommer att arbeta på en av regementsstabens avdelningar som fokuserar på samband/ledning och IT (även benämnd G6) vid Luftvärnsregementet i Halmstad. Som Huvudlogganalytiker även benämnd som Huvudsäkerhetsloggadministratör (HSÄKLOGGADM) utgör du en viktig del i en framgångsrik grupp, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. Allt detta hos en arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och god hälsa. Du har ansvar för att planera, utveckla cyberförsvarsorganet vid Lv 6, analysera säkerhetsloggar efter avvikelser och vara delaktig vid utredning av IT-säkerhetsincidenter. Försvarsmakten är under stor utveckling vilket också innebär att man får stort ansvar för att stötta införandet av nya cyberförsvarsverktyg och skapa nya funktionella rutiner och bestämmelser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HSÄKLOGGADM är du främst ansvarig på Lv 6 för hantering av säkerhetsloggar så som insamling, gallring, arkivering och analys vilket innebär att bearbeta stor mängd data och leta efter avvikelser. En del av detta arbete består av att proaktivt föreslå lösningar, effektivisera och förenkla rutiner inom cyberfunktionen. Det tillkommer att stötta planeringen av IT-verksamheten och att utbilda samt ge konsultativt stöd i IT-frågor gentemot chefer och medarbetare. Deltar i och leder projekt inom ledningssystemområdet och därefter upprättar interna styrdokument och annan ledningssystemdokumentation för verksamheten. Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning inom databearbetning/logganalys eller erfarenhet som bedöms som likvärdig
• Erfarenhet av arbete inom IT-säkerhet, drift och support.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Körkort lägst klass B
Meriterande
• Erfarenhet av IT-säkerhet alternativt Cyberförsvar
• Erfarenhet som data-analytiker
• Erfarenhet med Linux & Windows operativsystemskärna
• Kunskaper och erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system, -process och - styrmodell
• Erfarenhet av stabsarbete
• Relevant arbetslivserfarenhet från annan statlig myndighet Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i din kompetens och kunna driva dina ansvarsområden på ett självständigt sätt, samtidigt som du gillar att samarbeta och är lyhörd inför verksamhetens behov. Arbetet ställer krav på hög integritet samt ett högt säkerhetsmedvetande. Som person är du analytisk och granskande med kommunikativ förmåga i tal som skrift. Du är initiativrik, drivande och flexibel. Du har en god administrativ förmåga och ett strukturerat arbetssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Försvarsmakten kan tillämpa 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Befattning: Civil
Lägsta inplacering för denna befattning är 35 550 kr.
Upplysningar om befattningen
Lämnas av Avdelningschef Peter Zorica
Fackliga företrädare
SACO: Patrik Hansén
OFR-S: Senadin Sela
SEKO: Jörgen Stehn
OFR-O: Axel Tanner
Samtliga kontaktpersoner nås via växeln på 010 825 10 00 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-14. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Luftvärnet uppträder på marken och är en del av armén, men samarbetar ofta med Flygvapnet. Luftvärnet övervakar luftrummet med mobila sensorer (som radar), upptäcker hot, samt skyddar viktiga objekt och verksamheter mot angrepp från luften genom bekämpning med robotar. De två luftvärnsbataljoner som ingår i insatsförsvaret utbildas och hålls i beredskap av Luftvärnsregementet. Våra medarbetare deltar i insatser både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
301 80 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10000619