Lokalvårdare till Svanesund och Ellös,vikariat
Orust kommun / Städarjobb / Orust Visa alla städarjobb i Orust
2026-07-13
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Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv. Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare. Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun. Välkommen till oss!
Om arbetsplatsen
Kost-och lokalvård tillhör sektor samhällsutveckling och består av fyra geografiska områden med totalt cirka 70 medarbetare.
Vi söker nu en lokalvårdare till Svanesund och Ellös. Tjänsten är ett vikariat på ca 4 månader med eventuell förlängning.
Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att utföra daglig lokalvård med god kvalitet enligt gällande städrutiner på äldreboende, skola och förskola samt att det även ingår köksarbete på förskolan.
Rotation mellan arbetsplatser och ett flexibelt arbetssätt tillhör det dagliga arbetet.
Eftersom arbetet utförs hos kund är det viktigt att du är lyhörd och har ett stort kundfokus. Arbetet är rörligt och varierande.
Om dig
Det här jobbet passar dig som vill ta ett eget ansvar och jobba med lokalvård och service. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och planerar ditt arbete självständigt.
Yrkesutbildning inom lokalvård i Pryl eller annan utbildning är meriterande, likaså erfarenhet av tidigare arbete med lokalvård.
Du är engagerad och har hög servicenivå och ett gott bemötande gentemot kunder, kollegor och andra personer du möter i din yrkesroll varje dag. Du samarbetar med andra för att utföra uppgifter och nå mål och har lätt för att anpassa ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar. Du har förmåga att hantera många uppgifter parallellt om så krävs.
Du har en helhetssyn, är flexibel i ditt arbete, ser möjligheter och tar initiativ för att driva verksamheten framåt tillsammans med dina arbetskollegor.
Du behärskar svenska såväl i tal som i skrift och har datorvana. Arbetstiden är kl.06.00-15.00. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Övriga upplysningar:
Arbetstid/varaktighet: Heltid, vikariat ca 4 mån med eventuell förlängning
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Körkort: B
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren.Vi tillämpar rökfri arbetstid.Inom vissa yrken i Orust kommun krävs utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning. Det gäller alla som ska arbeta inom skolan, HR-, Ekonomienheten samt med direkt stöd till brukare inom sektor omsorg.Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb:Orust.se Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust Kommun
(org.nr 212000-1314), https://www.orust.se/
473 80 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orust kommun Kontakt
Enhetschef
Tony Lewin tony.lewin@orust.se +46304334814 Jobbnummer
10000626