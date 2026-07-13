Tekniker- inriktning Telekrigssystem
Försvarsmakten / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Enköping Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Enköping
2026-07-13
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Är du tekniker ut i fingerspetsarna och har du ett brinnande intresse för teknologi samt drivs av utveckling och utmaningar?
Då kan det här vara en tjänst för dig! Försvarsmakten söker en ny tekniker med inriktning Telekrigssystem till Markverkstaden i Enköping. Markverkstad Enköping
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Enköping är en sektion inom Markverkstad Uppland som är en av åtta avdelningar inom Markverkstadsenheten (MvE) och tillhör Arméstaben. Mv Uppland har idag cirka 55 medarbetare och bedriver verksamhet i Enköping och Uppsala.
Markverkstaden utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbetet som tekniker inom telekrig innebär att självständigt genomföra både förebyggande och avhjälpande underhållsarbeten av telekrigssystem. Arbetsuppgifterna omfattar soldatbura system och hytt och fordonsmonterade system som förekommer hos våra förband. Det mesta arbetet sker i vår verkstad.
• Underhåll och reparationer av försvarsmaktens telekrigssystem.
• Tekniskt stöd till försvarsmaktens telekrigskompanier samt andra intressenter.
• Stödja utvecklingen av befintliga system samt bidra i utvecklingen av nya.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har som lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot el/tele/teknik, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Goda kunskaper inom området tele/radiokommunikation samt datateknik/datakommunikation och självständigt kunna utföra felsökning/reparation på dessa typer av systemDina personliga egenskaper
Vi söker dig med ett stort tekniskt intresse som lägger stor vikt vid säkerhet och kvalitet. Som tekniker inom Telekrig arbetar du enskilt och i en grupp på 4-5 personer varav vi söker dig som fungerar bra i grupp, men även kan ta ansvar för enskilt arbete. Du behöver vara flexibel och självgående, driven och engagerad för att trivas i rollen.
Vi söker dig med ett högt säkerhetsmedvetande och viljan att uppnå hög kvalité. Vi ser gärna att du är serviceinriktad och strukturerad. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper och lämplighet, men även på ditt intresse och din förståelse för teknik och mekanik.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenheter från försvarsmakten
• Erfarenheter av att hantera signalskyddsmateriel
• Erfarenheter av nätverksteknik
• Erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll av Försvarsmaktens tele-/radio-/ledningssystem
• C-körkort · Kunskap inom radio/trådlös kommunikation
Övrigt Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid – varierande arbetstider kan förekomma Arbetsort: Enköping Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen Sektionschef Niclas Widerlund: niclas.widerlund@mil.se
Fackliga företrädare SACO: Ali Hemen OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström, Fredrik Olsson OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Urval kommer att ske löpande.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
749 40 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10000618