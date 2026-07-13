Simulatortekniker till utbildningsstödavdelningen
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2026-07-13
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Vill du ta nästa steg i karriären, vara en del av något större och värdesätter att – med den du är och det du gör – få bidra till ett säkrare och bättre samhälle? Vi söker dig som vill vara med i Försvarsmaktens tillväxtresa och arbeta med att bygga en välfungerande verksamhet. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad. Välkommen med din ansökan!
Förbandet Dalregementet
Försvarsmakten försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Etableringen av Dalregementet är en del i uppbyggnaden av den svenska försvarsförmågan. Intill dess att regementet är utvecklat till full kapacitet, bland annat med nytt regementsområde, kommer verksamheten att präglas av kontinuerlig utveckling och förändring. Arbetssätt kommer till del förändras över tid för att anpassas till den växande organisationen och dess verksamhet.
Om Utbildningsstödavdelningen
Avdelningen utgör regementets utveckling- och utbildningscentrum. Här arbetar officerare, specialistofficerare och civila gemensamt för att nå verksamhetens mål. Avdelningen bedriver huvudsakligen verksamhet inom tre områden:
Utveckling: Vi utvecklar teknik, taktik och stridsteknik för att möta morgondagens förmågekrav.
Utbildning: Vi ansvarar för utbildningsplanering och leder genomförandet av infanteribataljonen samt soldater, anställda och officerares kompetensutveckling här och nu.
Övning och träning: Vi övar, prövar och utvärderar både egna enheter och förband för att ständigt kunna förbättra vår gemensamma förmåga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som simulatortekniker vid Dalregementet är du en viktig del av vårt team som utvecklar nya och befintliga förmågor samt anpassar och utvecklar markstriden för att uppnå bästa möjliga effekt. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att förvalta förbandets simulatormateriel, driftsätta system samt utbilda brukare. I tjänsten ingår både utbildnings- och utvecklingsansvar inom simulatortjänstenoch dess användningsområden. Du arbetar både i kontorsmiljö samt verksamhetsnära och i varierande miljöer vilket ställer krav på full fysisk förmåga samt grundläggande soldatkunskaper.
Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete. Du kommer att arbeta i ett professionellt team med breda och varierande arbetsuppgifter. Tjänsten är ny och kommer att utvecklas tillsammans med dig och vårt team.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Körkort B
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Grundnivå FmfyS
Svensk medborgare
Meriterande
Genomförd och godkänd vpl, GMU eller GU
Erfarenhet av simulatormateriel inom försvarsmakten eller annan relevant erfarenhet av teknisk tjänst
Körkort C
Militärt förarbevis tung personterrängbil, bandvagn, tung lastbil och/eller bandvagn
Genomförd utlandstjänstDina personliga egenskaper
Oavsett bakgrund är det viktigt att du är noggrann och prestigelös samt är en god lagspelare. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad. Du är omsorgsfull utan att vara rädd för att ställa krav, du agerar när så behövs. Du har även förmågan att arbeta självständigt under eget ansvar.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provtjänstgöring
Tjänstgöringsgrad: Heltid.
Arbetstid: 40 timmar/vecka, dagtid måndag-fredag men tjänstgöring kommer att förläggas utanför ordinarie arbetstid.
Arbetsort: Falun, men tjänstgöring vid annan ort kan förekomma.
Beräknat tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för Försvarsmaktens lönepolicy.
Kontakt vid frågor gällande tjänsten
Rekryterande chef nås via e-post:I13-vasterdals@mil.se
Kontakt vid frågor om rekryteringsprocessen
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras vecka 32-33
HR-generalist Anette Patten, tel. 070-738 75 67
Fackliga representanter
Kontaktas via växeln 08-788 75 00
OFR/O Peter Eriksson
OFR/S Kenneth Hartikainen
SACO Karin Gällmo
SEKO Anna LöfgrenSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-17
Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för tjänsten.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Dalregementet är ett av Försvarsmaktens nygamla förband med anor från 1625. Regementet återetablerades 2021 efter beslut av riksdagen. Vår verksamhet finns i Falun och vi kommer bidra med utbildning av soldater som bygger framtidens infanteriförband/Armé.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
791 40 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10000622