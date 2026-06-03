Undersköterska till Specialistvården Campus
Region Jämtland Härjedalen / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2026-06-03
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Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Specialistvården Campus är en dagkirurgisk avdelning med två operationsalar som organisatoriskt ligger under verksamhetsområde AnOpIVA. Vi arbetar dagtid måndag till fredag. Specialistvården Campus ligger på mittuniversitetets område en bit från sjukhuset.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som undersköterska är du en del i ett operationsteam som utför planerade operationer inom kirurgi, ortopedi och gynekologi. Det innebär exempelvis att assistera operationssjuksköterskan vid olika ingrepp och iordningställa operationssalen före och efter operation. Du hanterar också teknisk apparatur, instrument och att allt material som behöver finns på plats inför operationerna.
Arbetet innebär även att utföra sedvanliga undersköterskeuppgifter på pre-/postop, till exempel hjälpa till att förbereda patienter preoperativt och bedriva omvårdnad och övervakning postoperativt.
Du har också egna ansvarsområden som exempelvis förrådshantering och apparatskötsel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska gärna med erfarenhet inom operationssjukvård. Du har god samarbetsförmåga, trivs med att arbeta i team och bidrar aktivt med dina kunskaper och till ett gott arbetsklimat. Vi värdesätter att du är intresserad av att utvecklas i din profession samt att vara delaktig i att vidareutveckla vår verksamhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/170/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Akademigatan 4C (visa karta
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831 40 ÖSTERSUND Arbetsplats
Specialistvården Campus Kontakt
Christel Nord christel.nord@regionjh.se 0730532340 Jobbnummer
9944011