Undersköterska till sommarvikariat
Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Mjölby Visa alla undersköterskejobb i Mjölby
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Omsorgs- och socialförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Med cirka 1000 medarbetare bidrar vi med insatser till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Vår drivkraft är att skapa utveckling och trygghet i vardagen och vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. För att lyckas krävs både kompetens, engagemang och mod - vi vågar satsa på innovation, ny teknik och nya arbetssätt som driver utvecklingen framåt.
Hälso-och sjukvårdsenheten består av multiprofessionella team där sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt undersköterskor arbetar tillsammans. Tillsammans är vi i nuläge 75 medarbetare. Ledarskapet delas av två enhetschefer. Uppdraget omfattar vård i form av allt från hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till vård och omsorg för personer i vård- och omsorgs boenden. Även boende med särskild service, dagverksamhet, servicebostad samt ibland även vård för personer som har personlig assistans eller personer som får hjälp via socialpsykiatrin ingår.
Vi söker nu engagerade undersköterskor för sommar vikariat.
Hos oss får du möjligheten att arbeta i multiprofessionella team med kollegor som har hög kompetens och gott bemötande!
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Uppdraget som undersköterska innebär i huvudsak att du på ett engagerat och aktivt sätt arbetar med omvårdnad, rehab träning och vardags rehabilitering för att se till att brukarna får en trygg, trivsam och meningsfull tillvaro.
Arbetsuppgifterna består av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation och du kommer att vara en aktiv deltagare i vårt utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Krav att du är utbildad undersköterska med erfarenhet. Du behöver behärska svenska i tal och skrift och inneha B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av dokumentationssystemet Lifecare samt om du har arbetat strukturerat med skriftlig dokumentation, avvikelser, genomförandeplaner, kvalitet, rutiner och kvalitetsregister.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att skriva tydligt, klart och välstrukturerat samt har förmågan att anpassa dina texter ut i från den tilltänkta målgruppen.
Du har förmågan att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
