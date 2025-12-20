Undersköterska till Solhaga 1
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Falkenberg Visa alla undersköterskejobb i Falkenberg
2025-12-20
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen i Falkenberg
, Hylte
eller i hela Sverige
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-12-20Arbetsuppgifter
Är du en positiv, driven och engagerad person med ett stort hjärta för omsorg? Har du erfarenhet av att arbeta med personer inom somatik och demensvård alt annat omsorgsarbete och vill vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra brukare? Då är du den vi söker!
Som person tar du initiativ i arbetet och ser vad som behöver prioriteras ur ett helhetsperspektiv. Du har hög servicekänsla och är hjälpsam gentemot dina kollegor och ser till att dina arbetsuppgifter blir genomförda på ett kvalitetsmässigt vis. Du är trygg i din yrkesroll och är ansvarstagande och noggrann.
Som personal hos oss ger du individuell och trygg omsorg genom att arbeta i en nära relation med den äldre och hens närstående och du ser den äldre ur ett helhetsperspektiv. Du sköter ett visst medicinskt omvårdnadsarbete utifrån delegering av sjuksköterska. Som en del i det dagliga arbetet kommer du att arbeta i intraphone som är en del av vårt planerings- och dokumentationssystem. För att lyckas i rollen hos oss är det viktigt att du har god samarbets- och initiativförmåga och tar ansvar för att vara med och driva en äldreomsorg av högsta kvalitet. Gott bemötande är avgörande för oss på Solhaga.
Teamarbete för god kvalitet
Vi arbetar i team runt den boende med vårdbiträde, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut samt aktivitetsansvarig för att kunna erbjuda en hälsofrämjande vård och omsorg av mycket god kvalitet. Det innebär också att du har ett tryggt stöd från kollegor, både omsorgspersonal och övriga yrkesroller.
Tjänsten innebär både dag/kväll/helgarbete.
Del av tjänsten kommer innehålla sampass vilket innebär att du ibland kan få gå iväg och göra några arbetspass på annat boende inom Falkenbergs kommun. Givetvis planeras det in bredvidgång innan så att du ska känna dig trygg.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska och kan uppvisa ett bevis från socialstyrelsen att du har rätt att använda titeln. Väntar du på ditt bevis behöver du kunna uppvisa att du har en godkänd undersköterskeutbildning samt att du ansökt om och väntar på bevis från socialstyrelsen.
Det är viktigt att du har god datorvana och behärskar svenska bra i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det kommer att krävas ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida. https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296672 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Carina Liljegren 0346-88 57 81 Jobbnummer
9658109